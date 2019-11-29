На зимние праздники добавили поездов (список)

Традиционно самыми популярными направлениями зимой являются Львов, Одесса и Ужгород.

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников назначила 13 дополнительных поездов и продлила маршрут 6 поездов.

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Как сообщила пресс-служба компании, традиционно самыми популярными направлениями зимой являются Львов, Одесса и Ужгород.

В частности, поезд № 181/182 Киев - Львов будет отправляться из Львова 21, 22, 25, 26,29,30 декабря и 3, 4, 7, 8, 11 января в 12:18 и прибывать в Киев в 00:02. Из Киева в 00:55 поезд будет отправляться 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря и 4, 5, 8, 9 января, а прибытие во Львов будет в 10:36.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель будет отправляться 28, 30 декабря и 2, 4, 8, 10 января из Киева в 6:19. Из Ковеля - 11:27, прибытие в Киев в 20:45.

Поезд № 245/246 Киев - Ворохта будет отправляться из Киева 23, 25, 27, 29, 31 декабря и 2, 4, 6, 8, 10 января. Из Ворохты 24, 26, 28, 30 декабря и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. Из Киева отправление в 20:21 и прибытие в Ворохту в 12:02. Из Ворохты – в 13:51 и прибытие в столицу в 5:28.

Поезд № 202/201 Жмеринка - Киев будет отправляться 20 декабря. Из Жмеринки – в 20: 48 и прибытие в Киев в 00:37.

Поезд № 216/215 Жмеринка - Киев будет отправляться 23 декабря. Из Жмеринки в 14:20, прибытие в Киев в 19:28.

Поезд № 210/209 Хмельницкий - Киев будет отправляться 21 декабря. Из Хмельницкого в 18:40 и прибытие в Киев в 00:20.

Поезд № 223/224 Киев – Одесса будет отправляться 29 декабря, 4 и 7 января. Из Киева – в 7:46 и прибытие в Одессу в 17:55. Из Одессы - в 11:03 и прибытие в Киев в 20:31.

Поезд № 205/206 Покровск - Харьков будет отправляться 22, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 4, 5, 8, 11 января. Из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровск в 22:07.

Поезд № 168 Львов - Одесса будет отправляться 22, 27, 30 декабря и 2, 8, 11 января. Из Львова отправление в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. Из Одессы в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05.

Поезд № 202/201 Львов - Ужгород будет отправляться 29 декабря и 1, 11 января. Из Львова - в 6:43 и прибытие в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55.

Поезд № 204/203 Львов - Днепр будет отправляться из Львова 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря и 2, 4, 6, 8, 10 января. Из Днепра 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 5, 7, 9, 11 января. Из Львова - в 21:20 и прибытие в Днепр в 11:24. Из Днепра - в 16:39 и прибытие во Львов в 05:40.

Поезд № 781/782/774 Черкассы - Киев - Шостка будет отправляться 24, 31 декабря, 7 января. Отправление из Черкасс в 06:30 и прибытие в Киев в 10:07, из Киева - в 20:00 и прибытие в Черкассы в 23:39, из Шостки - в 15:21 и прибытие в Киев в 19:27, из Киева отправление в 10:32 и прибытие в Шостку в 14:36.

Поезд № 797/798 Харьков - Запорожье будет отправляться 31 декабря и 7 января. Из Харькова - в 09:53 и прибытие в Запорожье в 14:05, из Запорожья - в 14:50 и прибытие в Харьков в 19:20.

Кроме того, для удобства путешественников в праздничные дни ряду поездов продлен маршрут.

Маршрут поезда № 72 Запорожье - Киев продлен до Чопа. Из Запорожья поезд будет отправляться ежедневно с 22 декабря по 11 января, из Чопа - с 24 декабря по 11 января. Отправка из Запорожья в 19:47 и прибытие в Чоп в 23:45 следующего дня. Из Чопа отправление в 1:05 и прибытие в Запорожье в 07:49 следующего дня.

Маршрут поезда № 76/75 Кривой Рог - Киев продлен до Ужгорода. Из Кривого Рога поезд будет отправляться ежедневно с 27 декабря по 11 января, из Ужгорода - с 29 декабря по 11 января. Отправление из Кривого Рога в 20:59 и прибытие в Ужгород в 21:58, отправление из Ужгорода в 06:25 и прибытие в Кривой Рог в 6:23.

Маршрут поезда № 179/192 Днепр - Киев продлен до Львова. Из Днепра - с 25 декабря по 11 января, из Львова - с 26 декабря по 11 января. Отправление из Днепра в 22:39 и прибытие во Львов в 16:25. Из Львова - в 23:19 и прибытие в Днепр в 17:17.

Маршрут поезда № 243/244 Ивано-Франковск - Киев продлен до Днепра. Из Ивано-Франковска - с 23 декабря по 11 января, из Днепра - с 25 декабря по 11 января. Из Ивано-Франковска в 21:55 и прибытие в Днепр в 17:49. Из Днепра в 09:20 и прибытие в Ивано-Франковск в 5:43.

Маршрут поезда № 180/291 Львов - Киев продлен до Днепра. Из Львова - с 26 декабря по 11 января, из Днепра - с 27 декабря по 11 января. Из Львова - в 11:50, прибытие в Днепр в 06:40. Из Днепра - в 13:07 и прибытие во Львов в 06:00.

Маршрут поезда № 779/780 Сумы - Киев продлен до Винницы 20, 27, 30, 31 декабря и 2, 8, 10 января. Отправление из Сум в 05:35 и прибытие в Винницу в 13:11. Из Винницы - в 13:44 и прибытие в Сумы в 21:34.

Отмечается, что билеты на эти поезда уже можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планирует в период новогодних и рождественских праздников назначить 35 дополнительных поездов дальнего следования.