Ручная кладь на вес: первый украинский лоукостер разъяснил категории своих билетов

Всего SkyUp предлагает своим будущим пассажирам три категории тарифов на билеты.

Первый украинский лоукостер SkyUp подробнее рассказал о категориях билетов, которые можно приобрести на его авиарейсы.

Читайте такжеRyanair и Wizz Air с 1 ноября синхронно уменьшили размеры багажа для бесплатного провоза

Как сообщается на странице авиакомпании в Facebook, всего SkyUp предлагает три категории тарифов:

1. Basic. Включает перевозку только ручной клади весом до 7 кг. Не предусматривает изменения даты вылета или возврат билета.

2. Standart. Включает перевозку багажа весом 23 кг и 7 кг ручной клади. Смена даты вылета возможна за дополнительную плату. Возврат билета не предусмотрено.

3. Flex. Включает перевозку багажа весом 23 кг и 7 кг ручной клади. Смена даты вылета возможна за дополнительную плату. Возврат билета возможен с удержанием штрафа.

Как сообщал УНИАН, 23 октября 2018 года стало известно, что новая украинская авиакомпания SkyUp, которая выполняет только чартерные рейсы, планирует запустить регулярные рейсы из Киева в Тбилиси (Грузия) с 23 декабря, в Софию (Болгария) - с 28 декабря, в Барселону (Испания) и Попраду (Словакия) - с 29 декабря. В тот же день первые билеты поступили в продажу по цене от 30 евро.