Украинский лоукостер запустил продажи билетов на первые рейсы из Украины - цены от 30 евро

Лоукостер SkyUp предлагает билеты эконом-класса по трем тарифам.

Новая украинская авиакомпания SkyUp, которая выполняет только чартерные рейсы, планирует запустить регулярные рейсы из Киева в Тбилиси (Грузия) с 23 декабря, в Софию (Болгария) – с 28 декабря, в Барселону (Испания) и Попрад (Словакия) - с 29 декабря.

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Согласно системе бронирования авиаперевозчика, купить билет на первый регулярный рейс из Киева в Тбилиси 23 декабря можно за 1966 грн в одну сторону.

Билет на первый регулярный на рейс из Киева в Софию 28 декабря можно купить за 3735 грн в одну сторону, на первый регулярный на рейс из Киева в Попрад 29 декабря - за 2584 грн в одну сторону, на первый регулярный рейс из Киева в Барселону 29 декабря - за 1966 грн в одну сторону.

При этом, в случае выбора других дат вылета можно сэкономить. Так, минимальные цены в одну сторону в Тбилиси — от 1508 грн, в Софию — от 1508 грн, в Попрад — от 987 грн, в Барселону — от 1508 грн.

Начало продаж билетов на регулярные рейсы прокомментировал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook. «Первая хорошая новость от SkyUp", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года состоялась официальная презентация авиакомпании SkyUp в сегменте дешевых авиаперевозок, которая должна была начать полеты в апреле 2018 года, однако, в связи с задержкой получения сертификата эксплуатанта, не смогла этого сделать. Первые чартерные рейсы начались только с конца мая, а вот регулярных рейсов нет до сих пор.

Внутренние регулярные рейсы планировались по направлениям: Киев-Одесса, Харьков-Одесса, Львов-Одесса. Международные регулярные рейсы по направлениям: Киев-Барселона, Киев-Дубай, Киев-Ларнака.

Весной этого года корпорация Boeing подписала контракт со SkyUp на сумму 624 млн долл. для производства пяти самолетов нового поколения серии Boeing 737 MAX, которые поступят в Украину в 2023 году.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!