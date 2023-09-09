С помощью пленки можно будет защитить от повреждения и запутывания свои украшения.

Путешественников призвали всегда брать с собой в чемодан "большой кусок пищевой пленки" – это поможет немного облегчить распаковку багажа по прибытии в пункт назначения.

В первую очередь, с помощью пленки можно будет защитить от повреждения и запутывания свои украшения, пишет британское издание The Mirror.

"Возьмите большой кусок пищевой пленки и разложите свои украшения на одной половине пленки на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Затем сложите вторую половину пищевой пленки так, чтобы украшения были закреплены в пленке. Наконец, аккуратно сверните пищевую пленку с вашими украшениями внутри, чтобы она была компактной и чтобы ее можно было упаковать в небольшую коробку или мешочек", – поделилась опытом эксперт по ювелирным украшениям из Pandora UK Сара Роулендс.

Если же у вас нет под рукой пищевой пленки, эксперт советует протянуть свои цепочки и браслеты через соломинку для питья.

При этом сережки она советуют обертывать в бумагу или ватные диски, чтобы они не царапались и не ломались.

Для цепочек и ожерелий эксперт советует использовать небольшие пластиковые пакеты с застежкой zip-lock.

"Отличный трюк – использовать небольшие пластиковые пакеты и положить цепочки на 90 процентов внутрь, но оставить концы свисать. Запечатайте пакет как обычно, и это предотвратит запутывание ожерелий, цепочек или браслетов", – добавила она.

При этом туристам советуют хорошенько подумать, стоит ли вообще брать драгоценности с собой в поездку или лучше оставить их дома, ведь никто не застрахован от утери багажа.

К слову, пищевую пленку также можно использовать для обертки чемодана или сумки, которые сдаются в багаж – так вы защитите их как от повреждений, так и от нежелательных проникновений.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты по путешествиям из Wild Packs рассказали о трехслойной системе сбора чемодана, которая поможет пассажирам сэкономить на оплате багажа, уместив все свои вещи в ручную кладь.

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