Привести к тому, что чемодан потеряют в аэропорту, может одна мелочь.

Потеря багажа во время авиаперелетов может быть ужасным опытом - как из-за потери ценных вещей, так и из-за прохождения сложной процедуры для получения компенсации. А привести к тому, что чемодан потеряют, может одна мелочь.

Работник калифорнийского аэропорта на видео, опубликованном Международным аэропортом Онтарио, обратил внимание на то, что пассажиры часто оставляют старые наклейки из аэропортов на чемоданах.

Эти старые наклейки могут быть отсканированы машинами. Тогда во время сортировки багаж направят не туда, куда надо, и он не попадет в ваш самолет. Поэтому их непременно нужно снимать перед тем, как отправляться в новое путешествие.

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"Есть маленькая наклейка, указывающая компьютеру. Есть шанс, что он будет сканировать [старый тег] вместо нового", - говорит сотрудник аэропорта.

Комментаторы в соцсетях разделились - одни говорят, что это абсолютно логично, и убеждают, что авиакомпании и не будут наклеивать новые наклейки на чемоданы, если там есть старая. Другие говорят, что никогда не задумывались о такой мелочи.

Интересные новости об авиапутешествиях

Большинство путешественников забывает о своем багаже после сдачи и до момента его получения в месте прибытия, даже не догадываясь, как он оказывается на борту. Работник аэропорта раскрыл эту тайну.

А эксперты по путешествиям из Wild Packs рассказали о трехслойной системе сбора чемодана, которая поможет пассажирам сэкономить на оплате багажа.

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