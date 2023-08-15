Складывание вещей слоями не только обеспечит больше места в чемодане, но и снизит вероятность образования складок на одежде.

Эксперты по путешествиям из Wild Packs рассказали о трехслойной системе сбора чемодана, которая поможет пассажирам сэкономить на оплате багажа, уместив все свои вещи в ручную кладь.

Как пишет The Sun, складывание вещей слоями не только обеспечит больше места в чемодане, но и снизит вероятность образования складок на одежде.

Также размещение вещей слоями поможет равномерно распределить вес в чемодане и предотвратить его опрокидывание, защищая от повреждений хрупкие вещи, такие как ожерелья, серьги и другие аксессуары.

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Нижний слой: обувь, косметичка, электроника

Первым делом следует упаковать обувь на самое дно чемодана, возле колес. Если набить ботинки носками, можно максимально освободить место для других вещей. Это также поможет сохранить форму обуви, так как в противном случае она может быть раздавлена другими слоями одежды.

Косметика также должна быть помещена на дно чемодана, а туалетные принадлежности – в надежном водонепроницаемом пакете на молнии, чтобы избежать разливов, которые могут испортить содержимое чемодана. Жидкости и гели при этом должны быть упакованы в отдельный непромокаемый пакет и размещены в верхней части чемодана.

Некоторые электронные устройства, такие как зарядные устройства для телефонов, также могут находиться в нижней части чемодана вместе с обувью и туалетными принадлежностями.

Распределение тяжелых предметов по дну чемодана поможет отцентрировать вес и предотвратить его опрокидывание.

Средний слой: джинсы, свитера, футболки, шорты, аксессуары, нижнее белье, носки

Сворачивание одежды вместо складывания займет меньше места и снизит вероятность образования складок и складок.

Также полезным лайфхаком будет заполнение пустых пространств и щелей нижним бельем, носками и другими аксессуарами. Упаковка аксессуаров в эти промежутки между одеждой также снижает риск их поломки во время путешествия.

Верхний слой: костюмы, платья, куртки, полотенца, жидкости, гели

Аккуратно сложите костюмы, платья и жакеты, чтобы они не помялись, и положите их сверху, стараясь не запихивать их внутрь чемодана, чтобы избежать складок.

Некоторые туалетные принадлежности, которые легко проливаются, такие как жидкости и гели для душа, следует помещать в отдельный водонепроницаемый пакет на молнии в верхней части чемодана, чтобы защитить их от сдавливания после закрытия чемодана.

На самый верх чемодана можно уложить пиджаки от костюмов, поверх уже упакованной одежды, при необходимости сложив рукава, чтобы избежать складок.

Туда же можно положить пляжные полотенца.

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