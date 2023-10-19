Речь идет о возможности переключаться между разными аккаунтами на одном устройстве.

Разработчик WhatsApp объявил о запуске давно ожидаемой пользователями функции. Речь идет о возможности переключаться между разными аккаунтами на одном устройстве без дополнительных уловок.

Ранее людям, чтобы пользоваться мультиаккаунтами, приходилось постоянно выходить из активного профиля и заходить во второй. Также проблема решалась покупкой еще одного смартфона. Теперь все это в прошлом, говорится в блоге WhatsApp.

Чтобы опробовать функцию, вам потребуется дополнительный номер смартфона и SIM-карта. Откройте настройки WhatsApp, нажмите на стрелку рядом с именем пользователя и выберите "Добавить аккаунт".

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Что касается настроек уведомления и конфиденциальности, то их можно настроить для каждого аккаунта отдельно. Например, на разные аккаунты можно назначить разные звуки оповещения и не путаться, на какие пришло сообщение.

Аналогичная функция существует в Telegram как минимум с 2017 года. Правда, там она не ограничена лишь двумя профилями.

Функция мультиаккаунта уже появилась в апдейте WhatsApp для iOS и Android, но он распространяется постепенно – на это может потребоваться от 1 до 3 дней.

Вскоре в мессенджере появятся и другие новые фишки. Например, возможность блокировки чатов с помощью пароля и аналог ChatGPT с Midjourney. Пользователи смогут задавать вопросы и спорить с ботами, генерировать стикеры и картинки прямо внутри мессенджера.

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