Функция уже доступна владельцам iPhone и устройств на базе Android.

Разработчики мессенджера WhatsApp добавили новую функцию, позволяющую скрыть свой IP-адрес при совершении звонков через приложение. Благодаря ей собеседник не сможет вычислить ваше местоположение.

Называется функция "Защитить IP-адреса во время звонка", она уже доступна владельцам iPhone и Android-девайсов. Чтобы ее активировать, обновите приложение до последней версии и пройдите по пути:

"Настройки" → "Конфиденциальность" → "Расширенные" → переводим плашку "Защитить IP-адрес во время звонков" в активное положение.

Путь к настройке одинаков для обеих операционных систем. Групповые звонки в WhatsApp по умолчанию автоматически перенаправляются на серверы компании, поэтому для них нет необходимости включать этот параметр.

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При этом в WhatsApp подчеркнули, что включение новых настроек защиты может сказаться на качестве звука, попутно напомнив о системе шифрования звонков, которое обеспечивает постоянную защиту пользователей без каких-либо дополнительных ухищрений.

Напомним, недавно в WhatsApp наконец-то появилась поддержка нескольких аккаунтов на одном устройстве. Аналогичная функция существует в Telegram как минимум с 2017 года.

А в конце октября WhatsApp перестал работать на многих Android-смартфонах. Если у вас Android 5.0 или ниже, приложение больше не будет запускаться. Для владельцев iPhone условия не изменились – для оптимальной работы WhatsApp им по-прежнему нужен смартфон на базе операционной системы iOS 12 и новее.

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