Пока что апдейт до новой OC доступен для владельцев устройств Google Pixel 4a и новее.

В начале октября вышла новая версия Android под номером 14. Она получила много разных фишек, включая умный генератор обоев, монохромную тему и возможность использовать камеру смартфона как вебку.

Однако главной особенностью новой ОС является изменение механизма распределения рабочих нагрузок для процессора и "оперативки", что должно положительно сказаться на производительности в смартфонах под управлением Android 14. Об этом рассказал вице-президент Google по разработке программного обеспечения Дейв Берк.

Android 14 приносит два серьезных преимущества – увеличение "живучести" смартфона и скорости его работы. Все это достигается благодаря новому алгоритму запуска приложений: количество "холодных стартов" значительно сократилось, что экономит энергию и снижает нагрузку на процессор. А еще производитель сократил фоновую активность приложений на 50%.

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Благодаря этим и другим изменениям смартфоны, обновившиеся до ОС Android 14, станут работать до 30% быстрее. Если "живые" тесты это подтвердят, обновление войдет в историю как одно из самых полезных.

Для сравнения, в случае с Apple и iOS новые версии зачастую делают Айфоны медленнее и, наоборот, снижают их автономность. Так, пользователи, обновившиеся до iOS 17, жалуются, что их смартфоны начали быстрее разряжаться. А у некоторых они выключаются сами по себе посреди ночи.

Пока что апдейт до Android 14 доступен для владельцев устройств Pixel 4a и новее. Другие флагманы на Android обновятся до конца этого года, однако до некоторых бюджетников обновление доберется лишь в 2024 году.

Говоря о новых Pixel 8, обе модели будут получать обновления в течение 7 лет – это сейчас рекордный показатель на рынке. К примеру, Samsung обновляет свои актуальные флагманы в течение пяти лет.

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