Аномальная активность проявляется как на новеньких iPhone 15, так и на более старых моделях.

После обновления до iOS 17 многие пользователи iPhone заметили странную особенность – смартфоны начали выключаться посреди ночи на несколько часов, а затем самостоятельно включаться ближе к утру.

Как сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на публикации пользователей в X/Twitter и Reddit, аномальная активность проявляется как на новеньких iPhone 15, так и на более старых моделях. Что касается прошивки, то зачастую это самая свежая iOS 17.0.3.

Зайдя в раздел "Аккумулятор", пользователи начали замечать пустой промежуток на графике – в это время смартфон не работал, а затем резко включился уже с полной или близкой к полной зарядке.

Видео дня

На данный момент причина временного отключения iPhone ночью неизвестна, в Apple тоже ничего не говорят. Пользователи предполагают, что это очередной баг, возникший после релиза iOS 17. Однако, это может быть и тестирование новой функции.

Впрочем, вполне может быть, что это просто глюк статистики, а сам Айфон и не выключался вовсе. Подтвердить или опровергнуть это никто не может – во время пустого промежутка в графике все спали.

Ранее пользователи, обновившиеся до iOS 17, жаловались, что их смартфоны начали быстрее разряжаться. Особенно сильно пострадали более старые версии iPhone.

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