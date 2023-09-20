Особенно сильно пострадали более старые версии iPhone.

Пользователи устройств от Apple, которые обновились до iOS 17, все чаще сталкиваются с более быстрой разрядкой аккумулятора. Впрочем, эта проблема является временной, пишет Apple Insider.

Издание отмечает, что каждый раз, когда Apple выпускает крупное обновление своей операционной системы для iPhone, в последующие дни появляются многочисленные жалобы на снижение времени автономной работы – момент, когда батарея садится, наступает значительно быстрее, чем раньше.

С этой проблемой пользователи столкнулись и после обновления устройств до только что выпущенной iOS 17. Особенно сильно пострадали старые iPhone, поскольку со временем в iOS появляются новые функции и новый код, и это требует большей вычислительной мощности.

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Apple Insider объясняет, что проблема носит временный характер, поскольку непосредственная причина более быстрой разрядки аккумулятора заключается в том, что Spotlight должен повторно индексировать все файлы на iPhone. Эта база данных имеет решающее значение для того, чтобы пользователи получали быстрые результаты поиска на iPhone. Повторное индексирование всех файлов на устройстве может занять время, потенциально – несколько дней. В это время пользователи могут заметить, что их iPhone работает медленно при поиске и других задачах, а батарея может приближаться к 0% быстрее, чем обычно.

Как только новая база данных будет создана, эта нагрузка во время обработки информации снизится, и время отклика iPhone ускорится. Это также прекратит использование дополнительной батареи для обработки информации, так что время автономной работы должно стать таким же, как было раньше.

Маловероятно, что Apple выпустит высокопроизводительный пакет обновлений для операционной системы, чтобы сократить использование ресурсов и устранить эту проблему. Поэтому решений всего два – ждать или не нажимать кнопку "обновить до iOS 17".

Новинки от Apple - последние новости

12 сентября компания Apple провела традиционно осеннюю презентацию на которой представила следующую линейку смартфонов iPhone 15.

Вскоре была презентована и новая версия iOS. Обновление должно было прилететь на гаджеты 18 сентября. Раньше мы рассказывали об основных "фишках" новой операционной системы.

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