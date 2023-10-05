Владельцы Pixel 4A и новее уже могут обновиться, а до конца года апдейт выйдет и для флагманов других брендов.

Google официально выпустила новую версию Android под номером 14. Стабильную версию уже можно скачать пользователям устройств Pixel, а в ближайшие недели и месяцы апдейт выйдет и для флагманов других брендов.

Главной фишкой обновленной ОС стала кастомизация внешнего вида. Так, в Android 14 появился генератор обоев – картинки для рабочего стола вам сделает нейросеть. Также в систему добавили больше настроек для экрана блокировки, новые виджеты и монохромную тему.

Важнейший апдейт коснулся функций безопасности – например, более глубокая поддержка ключей доступа, улучшенная защита конфиденциальных данных и шестизначный PIN-код экрана блокировки. Также в новой версии ОС появилась утилита Health Connect, которая сохраняет данные о здоровье непосредственно на устройстве, как Apple Health.

Еще в Android 14 камеру смартфона можно использовать как вебку. Новая фича работает в любых приложениях без установки дополнительного ПО и драйверов на компьютер. Все, что нужно – скачать на смартфон специальное приложение и подключить его через USB.

Из мелких нововведений: измененный ползунок громкости, поддержка 10-битного изображения HDR и возможность настроить вспышку при получении уведомлений. Также обновили Drag'n'Drop – теперь можно зажать пальцем фотографию и перетащить её в другое приложение. Такая функция ранее появилась в iOS.

Все функции Android 14 в одном видео:

Обновление до Android 14 в настоящий момент доступно для владельцев Pixel 4a 5G и новее. Другие флагманы на Android обновятся до конца года, однако некоторые бюджетники получат апдейт лишь в 2024 году.

Вместе с Android 14 Google представила линейку смартфонов Pixel 8. Обе модели будут получать обновления в течение 7 лет – это сейчас рекордный показатель на рынке. К примеру, Samsung обновляет свои актуальные флагманы в течение пяти лет.

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