Искусственный интеллект Apple будет эксклюзивом iPhone 15 Pro, а также Mac с M1 и новее.

Как известно, искусственный интеллект Apple Intelligence появится в iOS 18 и других операционных системах от Apple. Однако для их работы потребуются новейшие модели iPhone 15 Pro и iPad/Mac с чипами M1 и новее.

СМИ решили узнать у главы Apple по искусственному интеллекту и машинному обучению Джона Джаннандреа основную причину таких ограничений, и вот что он ответил:

"Когда вы запускаете эти функции, это называется логическим выводом, а выполнение больших языковых моделей невероятно требовательно к вычислительным ресурсам. Сочетание пропускной способности устройства, размера ядер Apple Neural Engine и мощности устройства позволяет моделям работать достаточно быстро, чтобы быть полезными. Теоретически вы могли бы запустить эти модели на очень старом устройстве, но это было бы настолько медленно, что было бы бесполезно". Видео дня

Напомним, модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max оснащены чипом A17 Pro с 16-ядерным процессором Neural Engine, который в 2 раза быстрее, чем чип A16, установленный в iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Также iPhone 15 Pro оснащен 8 ГБайт ОЗУ, тогда как остальные обладают только 6 ГБ или меньше.

Под пропускной способностью, скорее всего, Apple имеет в виду пропускную способность ОЗУ, но производительность блока NPU тоже важна. И тут стоит вспомнить, что функции искусственного интеллекта Apple будут доступны и на iPad/Mac с чипом M1, у которой NPU имеет производительность всего 11 TOPS. У A16 Bionic этот показатель равен 17 TOPS, а у A15 Bionic – 15,8 TOPS. Так что вопросы все равно остаются.

Несмотря на ограничение, владельцам старых iPhone по-прежнему есть чего ожидать в предстоящем обновлении ПО: iOS 18 получила кастомизацию иконок, игровой режим, переделанную "шторку", запись звонков с расшифровкой и много чего еще. Если ваше устройство обновилось до iOS 17, значит, на него можно установить и новую систему.

Если вы хотите получить ИИ-функции Apple Intelligence, но у вас нет iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max, возможно, вы захотите дождаться серии iPhone 16, выпуск которой ожидается в сентябре. По слухам, Pro-модели получат серьезный апгрейд камеры, новую кнопку на корпусе для управления камерой и дисплей с повышенной яркостью и антибилковым покрытием.

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