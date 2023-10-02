Он вышел в конце лета и помимо самого мощного железа получил другие крутые фишки.

Команда популярного бенчмарка AnTuTu провела тесты и перечислила самые мощные Android-смартфоны вне зависимости от их стоимости по состоянию на сентябрь 2023 года.

Как выяснилось, выпущенный накануне iPhone 15 Pro Max хоть и крутой аппарат, однако в плане производительности его обходит cреднебюджетный телефон OnePlus. 15 Pro Max в версии с накопителем 1 Тбайт набрал в тестах 1,64 млн балла. Для сравнения, OnePlus Ace 2 Pro получил в аналогичном бенчмарке 1,66 млн баллов и возглавил актуальный топ самых производительных Android-смартфонов.

На втором месте оказался IQOO 11S, а замыкает тройку лидеров Nubia Red Magic 8S Pro. Примечательно, что в топе нет ни одной модели Samsung, а лучшая из моделей Xiaomi – Xiaomi 13 Ultra – только на 9 месте.

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Также стоит отметить, что 9 из 10 позиций в рейтинге принадлежит аппаратам на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, и только замыкающая десятку модель iQOO Neo 8 Pro работает на MediaTek Dimensity 9200.

Что это за среднебюджетный Андроид, который опередил топовый айфон

В основе OnePlus Ace 2 Pro лежит разогнанный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который и стал причиной столь высокой производительности. Также OnePlus внедрила новую технологию работы с памятью – средняя скорость открытия приложений выросла втрое.

Также у телефона есть 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и яркостью 1600 нит, тройная камера 50+8+2 мегапикселей, батарея на 5000 мАч с одной из самых быстрых зарядок: с 0% до 100% за 17 минут. Отдельного упоминания заслуживает технология антидождя.

Смартфон вышла в Китае в конце августа и пока его нельзя купить в Украине. Стоимость стандартной версии Ace 2 Pro на 12/256 Гбайт начинается от 410 долларов. Модель с 24 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт встроенной памяти оценили в $550.

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