Лидерами окончательно закрепились процессоры Qualcomm Snapdragon, которые производители чаще всего устанавливают в свои флагманские модели.

Платформа для тестирования AnTuTu обновила рейтинг самых мощных Android-смартфонов на данный момент, доступных на международном рынке. Он заметно отличается от аналогичного рейтинга для китайского рынка.

Лидерами окончательно закрепились процессоры Snapdragon от Qualcomm, которые производители чаще всего устанавливают в свои флагманские модели. 9 из 10 позиций рейтинга досталось Snapdragon 8 Gen 2, и лишь десятое место отдали Snapdragon 8+ Gen 1.

Самым мощным Android-смартфоном на рынке сегодня является Red Magic 8 Pro+, дебютировавший еще в конце 2022 года.

Встроенный кулер на 20 000 оборотов в минуту существенно помогает повысить производительность, отмечают эксперты.

Также у него есть игровой чип Red Core 2, который отвечает за геймерские функции, вроде правильной работы триггеров, вибрации и подсветки.

Второе место досталось Asus Phone ROG 7, а третье – Xiaomi 13. В целом, победная десятка выглядит так:

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Ранее специалисты AnTuTu также делились топом лучших Android-смартфонов 2023 года в категории "цена-качество". В самой дешевой категории первое место занял Redmi Note 12 Turbo, а в самой дорогой – iQOO11 Pro. Также отмечается, что в последние месяцы мобильный рынок "захватили" так называемые субфлагманы.

Что касается "народного" рейтинга смартфонов, то больше всего в 2023 году пользователи довольны Realme GT5, который занял свое место в среднем ценовом сегменте. Этот "середняк" за $400, например, обошел Galaxy S23 Ultra и Vivo x Fold2.

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