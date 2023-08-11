По заявлению компании, это первый смартфон с корректно работающим под дождем дисплеем.

Компания OnePlus готовится к скорому выпуску нового флагманского смартфона – Аce 2 Pro. Его представят на следующей неделе, и, как ожидается, новинка принесет революционное новшество в мир мобильных устройств.

Согласно последним данным, Ace 2 Pro станет первым в мире смартфоном, экран которого будет корректно работать даже под проливным дождем.

Речь идет о реализации технологии Rainwater Touch Control – при помощи специальных алгоритмов она помогает дисплею безошибочно распознавать касания мокрыми пальцами даже в "очень суровых" условиях использования в сырую погоду.

Работу данной фичи продемонстрировали в проморолике, в котором Ace 2 Pro сравнили с iPhone 14 Pro Max. Оба смартфона были помещены в специальную камеру, где их поливали струями воды из форсунок, имитируя "мокрые" сценарии и в это время взаимодействовали с дисплеями устройств. OnePlus с тестом справился на отлично, а вот у айфона возникли проблемы.

Будущей новинке OnePlus также приписывают топовый экран Q9+ от BOE, флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, 50-Мп основную камеру и быструю зарядку на 150 Вт. Устройство также сможет похвастаться конфигурацией с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ.

Премьера смартфона намечена на 16 августа. После выхода на китайский рынок аппарат должен появиться и за его пределами.

Ранее УНИАН делился рейтингом лучших смартфонов с камерой на 200 мегапикселей для любого бюджета. Среди них есть как дорогостоящие флагманы, так и недорогие модели дешевле 300 долларов.

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