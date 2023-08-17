Новый Ace 2 Pro укомплектован Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища, быстрой зарядкой на 150 Вт и технологией антидождя.

Бренд OnePlus представил недорогой смартфон Ace 2 Pro. При цене чуть больше $400, он получил внушительный объем памяти и может похвастаться рядом эксклюзивных фишек.

Как сообщается, это первый смартфон на рынке с технологией антидождя Rainwater Touch Control. Его дисплей точно распознает касания мокрых пальцев: как в душе, так и в ливень. В будущем технологию внедрят и в другие модели OnePlus, OPPO, Realme и Vivo – все они входят в один холдинг BBK.

Также новый Ace 2 Pro укомплектован 120-герцовым AMOLED-дисплеем, топовым процессором Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища, быстрой зарядкой на 150 Вт (c 0% до 100% за 17 минут) и продвинутой системой охлаждения. Новинка преподносится как вполне себе игровой смартфон.

Что касается фотовозможностей, то блок основной камеры состоит из 3 сенсоров – Sony IMX890 на 50 Мп с оптической стабилизацией, 8-Мп ультраширокоугольного объектива и 2-Мп датчика глубины. Селфи-камера получила разрешение 16 Мп.

Из прочих спецификаций: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos, батарейка емкостью 5 000 мАч и NFC-модуль. Самый доступный Ace 2 Pro с 12-256 ГБ памяти оценили в 2999 юаней (~15 000 грн), а версия с 24 ГБ-1 ТБ стоит 3999 (~20 000 грн).

А уже в декабре ожидается выход OnePlus 12. Он станет одним из первых смартфонов на базе еще не представленного Snapdragon 8 Gen 3. Также аппарат сможет похвастаться увеличенным аккумулятором и новыми камерами.

Ранее УНИАН делился рейтингом лучших смартфонов с камерой на 200 мегапикселей для любого бюджета. Среди них есть как дорогостоящие флагманы, так и недорогие модели дешевле 300 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: