Впервые с 2017 года Apple кардинально обновит дизайн своих смартфонов.

Официальная премьера серии iPhone 14 намечена на сентябрь, а в Сети уже опубликовано сравнение нынешней модели и грядущей. Причем сравнение – вживую.

На снимках, опубликованных ресурсом ITHome, можно убедиться, что изменения в дизайне будут. Впервые с 2017 года Apple кардинально обновит дизайн своих смартфонов.

В частности, по сравнению хорошо видно, насколько отличаются фронтальные камеры и вырезы экрана в iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro – у новинки уже будет не "челка", а вырез в форме пилюли. Рамка экрана в старшей модели 14-й серии тоже меньше.

В то же время блок основной камеры в iPhone 14 Pro больше аналогичного блока в текущей модели, а объективы сильнее выступают за пределы корпуса.

Если ничего не изменится, презентация линейки iPhone 14 состоится в сентябре. Ранее сообщалось, что из-за визита Пелоси на Тайвань Apple может перенести выпуск новой линейки смартфонов.

Также УНИАН писал, что Apple решила не задирать цену на базовый iPhone 14. Стоимость младшего смартфона 14-й серии будет стартовать с отметки $799, как и iPhone 13. В то же время остальные модели линейки, вероятно, дебютируют с ценниками, о которых ходят слухи, то есть $1099 за iPhone 14 Pro и $1199 за iPhone 14 Pro Max.

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