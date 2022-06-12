Впервые с 2017 года Apple кардинально обновит дизайн своих смартфонов.

Автор канала на Youtube "iUpdate" опубликовал качественное видео с макетами смартфонов линейки iPhone 14. Они иллюстрируют основные изменения, которые появятся в грядущих новинках Apple.

Отметим, что купертиноцы впервые за многие годы кардинально обновят дизайн айфонов. Как минимум в Pro-версиях iPhone 14 вместо "челки" появится вырез в форме пилюли, в которую будут спрятаны датчики Face ID.

Другим важным отличием старших моделей станет "выпирающийся" блок камер на задней панели. Если верить инсайдерам, в нем будет обновленный датчик камеры на 48 Мп, что позволит снимать видео в 8К. А вот базовые iPhone 14 практически не изменятся – у них все та же "челка" и те же алюминиевые края.

Презентация новых Айфонов запланирована на сентябрь. Известно, что в линейке появится новая модель iPhone 14 Max – она заменит iPhone 13 mini. При этом от "мини-версии" она будет отличаться только размерами, диагональю экрана, а также емкостью аккумулятора.

Напомним, ранее на этой неделе Apple анонсировала iOS 16, которая станет доступна для владельцев iPhone уже этой осенью. Она предложит ряд улучшенных функций, в том числе экран блокировки с новыми виджетами и "живые" оповещения.

Также Apple дала рекомендации своим пользователям по лучшим играм и приложениям 2022 года. В их числе инструмент для художников Procreate, приложение камеры Halide Mark II и игра Lego Star Wars: Castaways.

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