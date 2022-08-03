Стоимость младшего смартфона линейки iPhone 14 будет стартовать с отметки $799, как и iPhone 13.

Apple не станет увеличивать стоимость младшего смартфона грядущей серии iPhone 14. Таким образом цена на него будет стартовать с отметки $799, как и iPhone 13.

Об этом пишет пользователь с ником yeux1122, который ведет корейский блог Naver. Он уже не раз оказывался прав в отношении будущих продуктов Apple.

Предположительно, вся серия iPhone 14 должна была дебютировать с ценой на $100 выше по сравнению с их предшественниками. Причиной этому называли тот факт, что Apple столкнулась с ростом производственных затрат и неполадками в цепочке поставок.

Согласно новой информации, купертиновцы решили заморозить цены ради увеличения продаж в условиях глобального сокращения спроса. Впрочем, источник прямо заявляет, что эта цена действительна только для базового iPhone 14.

Остальные модели линейки, вероятно, дебютирует с ценниками, о которых ходят слухи, то есть $1099 за iPhone 14 Pro и $1199 за iPhone 14 Pro Max.

Если ничего не изменится, презентация линейки iPhone 14 состоится в сентябре. Помимо очевидных айфонов, Apple готовит массовые осенние обновления практически всех своих устройств: от "умных" часов и планшетов до наушников и компьютеров Mac.

Как сообщал УНИАН, накануне в ЕС одобрили законы, которые положат конец дуополии Apple и Google. Например, обе компании будут обязаны разрешить своим пользователям устанавливать софт из сторонних источников.

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