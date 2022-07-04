Речь о новых моделях 14-й серии, презентация которых намечена на сентябрь.

Стартовый ценник на новенькие айфоны ощутимо вырастет впервые за последние 5 лет.

По данным "яблучного" инсайдера под ником TheGalox, который неоднократно оказывался прав относительно грядущих новинок компании, Pro-модели линейки iPhone 14 вырастут на $100.

Таким образом, начальная версия iPhone 14 Pro с внутренней памятью на 128 ГБ обойдется в $1099 (32 500 грн.), а iPhone 14 Pro Max будет стоить от 1199 долларов или 35,5 тыс грн.

Согласно имеющимся данным, если Apple на осенней презентации подтвердит эти цены на смартфоны линейки iPhone 14, то самый дорогой флагман серии с памятью на 1 ТБ должен будет стоить $1699 (более 50 тыс. грн.).

Инсайдер пояснил, что это связано с многочисленными конструктивными изменениями. Так, на смену вырезу FaceID придет более изящное решение, напоминающее врезанные в экран камеры в Android-смартфонах, а "челку" заменят на вырез в форме пилюли. Также устройства Pro-линейки обзаведутся долгожданной функцией Always On Display.

Если ничего не изменится, презентация линейки iPhone 14 P состоится в сентябре. К слову, ранее была информация, что из-за новой волны "коронавирусной истерии" в Китае Apple не успеют вовремя наладить производство 14-й серии.

Помимо очевидных айфонов, Apple готовит массовые обновления практически всех своих устройств: от "умных" часов и планшетов до наушников и компьютеров Mac.

Вас также могут заинтересовать новости: