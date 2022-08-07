Причиной стали новые правила Китая об отгрузочных документах, что может привести к задержке поставок электроники.

Из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, компании Apple, возможно, придется перенести выпуск нового iPhone 14.

Об этом пишет GSMArena.

Коммунистическая партия Китая разработала новые правила, которыми запрещается упоминать Тайвань или Китайскую Республику в отгрузочных документах. Это может привести к тому, что часть электроники, или же все оборудование могут вернуть на Тайвань.

Отмечается, что во время визита Пелоси на Тайвани были замечены вице-президент Pegatron и топ-менеджеры TSMC. Это может еще больше обострить торговую войну между Китаем и Тайванем.

Apple уже начала переговоры со своими тайваньскими партнерами, попросив их удалить или же изменить надписи "Сделано в Тайване" на электронных изделиях.

Напомним, ранее Bloomberg узнал, какие новинки Apple представит в следующие несколько месяцев.

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