2024-й был удачным годом для игровых ноутбуков благодаря новым процессорам и изящным конструкциям.

Обозреватели PC Gamer подвели итоги года, определив главных претендентов на звание лучшего игрового ноутбука. В 2024 году появились новые процессоры Intel и AMD, что позволило производителям сделать свои девайсы еще мощнее, тоньше и функциональнее.

У редакции получился небольшой список из трех ноутбуков, каждый из которых выделяется по-своему:

Asus ROG Zephyrus G16 – это абсолютно премиальный игровой ноутбук во всех отношениях. Речь идет о сочетание процессора Ryzen AI 9 HX 370 и видеокарты RTX 4070. При этом лэптоп остается легким и портативным, делая его отличным выбором для тех, кто часто берет технику с собой.

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На втором месте – Gigabyte G6X (2024), который позиционируется как бюджетный вариант для геймеров. Несмотря на доступную цену, модель оснащена видеокартой RTX 40-й серии и современным процессором Intel, а также включает некоторые современные фишки, такие как экран 1200p, 16-дюймовый форм-фактор и частоту обновления 165 Гц.

ASUS TUF Gaming A14 оказался в рейтинге благодаря компактным размерам, высокой производительности и адекватному соотношению "цена-качество". Оснащенный чипом Ryzen AI 9 HX 370, он сохраняет строгий дизайн и металлический корпус, подходящий не только для игр, но и для учебы или работы.

А если вы хотите собрать недорогой игровой ПК, Steam показывал среднестатистический компьютер своего геймера в 2024 году. Самой популярной видеокартой остается RTX 3060, а некогда лидер GTX 1060 впервые вылетел из топ-10.

2024-й получился богатым на релизы. Но следующий год грозит порвать все рейтинги и чарты. Что говорить, если в одном только феврале выходят Kingdom Come: Deliverance II, Assassin's Creed Shadows, Civilization 7, Avowed и Monster Hunter Wilds. А осенью мы ждем ГТА 6 и Death Stranding 2.

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