Если вам нужна бюджетная видеокарта для игр в разрешении 1080p, то оптимальным выбором среди актуальных моделей может стать Radeon RX 7600.

В текущем ассортименте видеокарт на рынке легко потеряться и разобраться в каждой из них – задача не из легких. На популярном технопортале PC Gamer появился материал, в котором специалисты перечислили лучшие видеокарты для покупки в конце 2024 года.

Ранее Nvidia предупреждала о грядущем дефиците игровых видеокарт, который продлится до начала следующего года. Поэтому если вы планировали обновить свой GPU, лучше поспешить.

Тем, кто не ограничен в бюджете – GeForce RTX 4090. Пожалуй, здесь все очевидно: ни одна другая современная видеокарта с ней не сравнится.

– GeForce RTX 4090. Пожалуй, здесь все очевидно: ни одна другая современная видеокарта с ней не сравнится. Для 4K-гейминга – Radeon RX 7900 XTX. Ускоритель AMD в два (а иногда и более) раза дешевле RTX 4090 и тоже подходит для игр в разрешении 4K. Правда, без трассировки лучей.

– Radeon RX 7900 XTX. Ускоритель AMD в два (а иногда и более) раза дешевле RTX 4090 и тоже подходит для игр в разрешении 4K. Правда, без трассировки лучей. Сегмент 600-800 долларов – GeForce RTX 4070 Ti Super. Благодаря 16 ГБ VRAM, технологиями DLSS 3 и генерации кадров в 4K, эта видеокарта будет оставаться актуальной для 2K-гейминга с трассировкой лучей на ближайшие 3-4 года.

– GeForce RTX 4070 Ti Super. Благодаря 16 ГБ VRAM, технологиями DLSS 3 и генерации кадров в 4K, эта видеокарта будет оставаться актуальной для 2K-гейминга с трассировкой лучей на ближайшие 3-4 года. Сегмент 500-600 долларов – GeForce RTX 4070 Super. Эта карта ближе к RTX 4070 Ti по характеристикам и производительности, чем к RTX 4070. Эксперты PC Gamer называют ее наиболее удачной видеокартой по соотношению цена/качество.

– GeForce RTX 4070 Super. Эта карта ближе к RTX 4070 Ti по характеристикам и производительности, чем к RTX 4070. Эксперты PC Gamer называют ее наиболее удачной видеокартой по соотношению цена/качество. Сегмент 350-500 долларов – Radeon RX 7800 XT. Она потребляет больше энергии и немного медленнее GeForce RTX 4070 Super, но разница в цене в 100 долларов и 16 ГБ видеопамяти делает ее лучшей видеокартой среднего класса.

– Radeon RX 7800 XT. Она потребляет больше энергии и немного медленнее GeForce RTX 4070 Super, но разница в цене в 100 долларов и 16 ГБ видеопамяти делает ее лучшей видеокартой среднего класса. Сегмент 250-350 долларов – Radeon RX 6700 XT. Главной особенностью семейства AMD RDNA 2 стал больший объем видеопамяти по сравнению с конкурирующими графическими процессорами GeForce серии RTX 30, и RX 6700 XT с 12 ГБ VRAM не нарушает эту тенденцию

Лучшая бюджетная видеокарта – Radeon RX 7600. Самый дешевый вариант из нынешнего поколения графических процессоров AMD или Nvidia. Она гарантирует комфортный 1080p-гейминг почти в каждой современной игре.

Видео дня

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 и RTX 4060 сохраняют звание самых популярных видеокарт среди геймеров, а доля Windows 11 впервые превысила 50%.

Презентация новых видеокарт Nvidia ожидается в январе 2025 года. Если верить слухам, то RTX 5090 будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ памяти и энергопотреблением 600 Вт. Примерно в это же время AMD выпустит новые видеокарты RDNA 4 (Radeon 8000).

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