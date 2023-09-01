Менее чем за 24 часа ролик собрал более 9 миллионов просмотров.

Похоже, Google решила отвлечь пользователей от выпуска новеньких Айфонов. Ранее компания объявила дату презентации новых "пикселей", а теперь выпустила ролик, высмеивающий еще не вышедший iPhone 15. Менее чем за 24 часа он собрал более 9 миллионов просмотров.

В ролике два смартфона "отдыхают" в спа-салоне, и один из них очень похож на предполагаемый новый iPhone. Смартфон Apple жалуется, что удивлять людей стало все сложнее, а ведь "каких-то" 16 лет назад все с восторгом аплодировали разблокировке девайса с помощью свайпа по экрану.

Затем iPhone жалуется, что в отличие от других смартфонов на рынке, включая Pixel, у него нет таких крутых "фишек", как улучшение старых фото, ответ на неизвестные звонки с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и перевод сообщений в реальном времени.

Саркастический момент наступает, когда iPhone заявляет, что вскоре всем придется перейти на USB Type-C. Разумеется, Pixel не упускает возможности подколоть конкурента, спросив, неужели такая возможность зарядки наконец-то появится в детище Apple, чем вводит оппонента в ступор, поскольку это должно было стать большим анонсом.

Как уже известно, замена Lightning на USB-C станет одним из ключевых нововведений в новых айфонах. Вместе с тем должна увеличиться мощность зарядки – до 35 Вт. Меж тем на Android 100-ватные адаптеры уже давно стали обыденностью.

Также есть информация, что заряжать новые айфоны с высокой скоростью можно будет только через сертифицированные кабели (Made For iPhone), а для "неродных" кабелей мощность будет искусственно занижаться специальным чипом. Впрочем, в ЕС уже пригрозили Apple запретом на продажу iPhone 15 в Европе за реализацию подобной идеи.

Уже подтверждено, что Apple представит линейку iPhone 15 и другие "яблочные" гаджеты 12 сентября. В свою очередь презентация новых устройств Google состоится более чем через месяц – 4 октября.

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