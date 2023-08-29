По слухам, "гвоздем" сентябрьского ивента станет iPhone 15 Ultra с титановым корпусом и камерой-перископом.

Слухи подтвердились: следующая большая презентация компании Аpple пройдет ровно через две недели, 12 сентября, в 20:00 по киевскому времени. Онлайн-ивент получил название "Жажда чудес" (Wonderlust).

В ходе мероприятия Apple должна представить смартфоны из линейки iPhone 15, смарт-часы Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2-го поколения, и, возможно, обновленные AirPods.

По слухам, "гвоздем" сентябрьского ивента станет iPhone 15 Ultra с титановым корпусом и камерой-перископом. При этом стоить эта модель будет минимум $1100. Приставкой Ultra Apple хочет еще больше подчеркнуть "премиальность" самого дорогого айфона в линейке, как это обычно делают Android-производители.

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Слухи о iPhone 15 Ultra ходят еще с начала года. Он либо придет на смену 15 Pro Max, либо – станет пятой моделью в линейке этого года. Как будет на самом деле, узнаем через две недели.

Что уже известно об iPhone 15

Замена Lightning на USB-C станет одним из ключевых нововведений новых айфонов. Вместе с тем должна увеличиться мощность зарядки (до 35 Вт). Для сравнения, у iPhone 14 Pro скорость зарядки ограничена 27 Вт, у более дешевых iPhone 14 – до 20 Вт.

Базовые модели iPhone 15 будут оснащены интерактивным "островом" Dynamic Island и 48-Мп камерами, которые являются эксклюзивами iPhone 14 Pro, а старшие предложат новый процессор A17, рекордно узкую рамку, 2 ТБ памяти в топе, настраиваемую кнопку вместо переключателя звуковых режимов и прочие улучшения.

Также ожидается, что новые айфоны будут очень автономным. Apple не только увеличит емкость аккумуляторов, но и применит совершенно новую технологию многослойных аккумуляторов – такую же получит Samsung Galaxy S24.

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