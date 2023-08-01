Это будет первое долларовое подорожание "яблочных" флагманов со времен iPhone X.

Компания Apple удерживает цены на айфоны уже несколько лет – выходящие ежегодно смартфоны почти не дорожают относительно предшественников. Но этой осенью все поменяется.

Уже по крайней мере три источника, в том числе Марк Гурман из Bloomberg, спрогнозировали повышение цен на премиальные смартфоны на 100-200 долларов. Ожидается, что 15 Pro будет стартовать с отметки 1099 долларов (+$100), а 15 Pro Max – с 1299 долларов (+$200).

Таким образом, имея на руках 1000 долларов, взять "прошку" уже будет нельзя. Но за базовые айфоны будут просить все те же 799-899 долларов.

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Рост стоимости iPhone 15 Pro Max объясняется появлением перископического телеобъектива, который обеспечит оптическое приближение на уровне 5X или 6X. Кроме того, обе модели с приставкой Pro смогут похвастаться ультратонкими рамками вокруг дисплея, процессором Apple A17 Bionic и титановым корпусом.

Если прогнозы аналитиков сбудутся, стоимость "яблочных" флагманов подорожает впервые со времен iPhone X и iPhone XS Max, который стартовали с отметок 999 и 1099 долларов соответственно.

Apple задержит выход нового iPhone

Если Apple будет придерживаться стандартной схемы, то презентация новых смартфонов состоится в сентябре этого года. Однако, как говорят некоторые источники, в продажу они поступят только в октябре или даже позже.

Напомним, что в прошлом году Apple представила четыре смартфона серии iPhone 14, один из которых пришлось ждать до 7 октября из-за локдауна в Китае. Остальные модели вышли 16 сентября.

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