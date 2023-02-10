По слухам, компания ограничит работу сторонних кабелей со своими смартфонами.

Известно, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C – закон ЕС об унификации зарядных портов нужно соблюдать. Но даже здесь Apple нашла лазейку, как заставить пользователей покупать фирменные шнуры.

Китайские источники сообщают, что Apple работает над собственным вариантом USB-C для линейки iPhone 15. Он будет использовать интегральную схему, как в фирменном Lightning, впоследствии чего уже имеющиеся у пользователей кабели USB-C могут оказаться несовместимыми (или частично совестимыми) с айфонами.

Впрочем, пока нет никаких подробностей о том, как Apple будет контролировать работу USB-C. Возможно, купертиновцы ограничит только часть функционала, например, быструю зарядку и высокоскоростную передачу данных.

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Стоит отметить, что авторитетные источники, вроде Марка Гурмана из Bloomberg или аналитика Минг-Чи Куо, о таком нюансе пока ничего не говорили. Куо до этого делился инсайдом, что младшие модели, iPhone 15 и 15 Plus, останутся с прежней скоростью передачи данных на уровне USB 2.0. Зато порты iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут поддерживать "как минимум" USB 3.2 или Thunderbolt 3.

ЕС окончательно утвердил полный переход на USB-C

С 28 декабря 2024-го в странах Европейского союза будут продавать смартфоны, включая грядущие айфоны, исключительно с зарядным портом USB-C. Соответствующий закон в ЕС одобрили еще летом.

Помимо смартфонов закон ЕС затрагивает планшеты, наушники, электронные книги и другие устройства. Исключение делается только для совсем маленьких гаджетов, в которые USB-C физически невозможно разместить, таким как смарт-часы, трекеры здоровья и отдельная спортивная техника.

Ожидается, что похожий стандарт будет введен и в отношении ноутбуков, однако его принятие может затянуться до 2026 года. То же самое касается стандартов быстрой зарядки.

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