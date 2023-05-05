Apple уже точно внедрит разъем USB-C в iPhone 15, но, согласно утечкам, ограничит работу сторонних кабелей со своими смартфонами.

На фоне упорно циркулирующих слухов относительно того, что Apple собирается ограничить скорость работы "неродных" зарядок USB-C в новых iPhone, власти Европы уже пригрозили компании запретом на продажу смартфонов в странах ЕС за реализацию подобной идеи.

Прошлым летом Еврокомиссия приняла закон, обязывающий Apple перевести все будущие Айфоны и AirPods на порт USB-C к 28 декабря 2024 года. Однако купертиновцы планируют отказаться от Lightning уже этой осенью с релизом iPhone 15, но не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Инсайдеры утверждают, что Apple работает над собственным вариантом USB-C, вследствие чего уже имеющиеся у пользователей кабели USB-C могут оказаться несовместимыми (или частично совместимыми) с айфонами. Как минимум, это отразится на пропускной способности и скорости зарядки.

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Учитывая слухи, еврокомиссар Тьерри Бретон предпринял попытку опередить планы Apple за четыре месяца до презентации новых iPhone. По сведениям издания Zeit Online, комиссар ЕС лично отправил Apple письмо, в котором указал на то, что ограничение взаимодействия с зарядными устройствами будет "неприемлемым".

При этом в ведомстве напомнили яблочной корпорации, что устройства, не соответствующие требованиям единого зарядного устройства, не будут допущены на рынок ЕС. Текст законопроекта упоминает равномерную скорость зарядки при использовании любого подходящего зарядного устройства. В частности, он предусматривает обязательное использование не только порта Type-C, но и стандарта быстрой зарядки USB Power Delivery.

У Apple есть хитрая лазейка

Учитывая факт, что закон начинает действовать только с декабря 2024 года, а Apple обычно выпускает новые смартфоны в сентябре, компания может урезать возможности порта USB-C как минимум в двух поколениях смартфонов – iPhone 15 и iPhone 16.

При этом, по данным Bloomberg, переход на USB-C в iPhone 15 будет временным решением для соблюдения закона ЕС. Все потому, что его требования не распространяются на устройства без возможности проводного подключения, тогда как в будущих поколениях Apple начнет постепенно отказываться от физических портов в пользу беспроводной зарядки.

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