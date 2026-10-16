Зима близко: Шмыгаль сделал важное заявление о готовности Украины к холодам

Россия меняет тактику атак, однако её цель остаётся прежней – лишить украинцев электроэнергии, водоснабжения и отопления.

В этом году Украина значительно лучше подготовилась к зимнему периоду, чем в предыдущие годы. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня страна подготовлена к зиме лучше, чем в прошлые отопительные периоды. Мы учли все те уроки, которые преподал нам враг, защитили максимум мощностей генерации, а также мощностей передачи электроэнергии", – сказал министр.

По его словам, несмотря на смену тактики, цель российских атак остается прежней – лишить украинцев электроэнергии, воды и отопления. Шмыгаль напомнил, что войска РФ начали использовать новые беспилотники, оснащенные кумулятивными зарядами. Они предназначены для поражения опор и линий электропередачи.

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Он заверил, что энергетики учитывают изменение тактики врага и оперативно разрабатывают новые способы противодействия. Он отметил, что крупные объекты, восстановление которых требует значительных усилий, на данный момент защищены.

"Сегодня ремонты занимают немного времени, но их настолько много, что, конечно же, это ощущают наши города, особенно Киев, потому что Киев находится под особым вниманием и постоянно подвергается атакам врага", – отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство сосредоточило основные усилия на подготовке к зиме, в частности на финансировании новых заказов, защите энергетических объектов и восстановлении поврежденной инфраструктуры. В сотрудничестве с международными партнерами Украина уже получила более 33 тысяч тонн энергетического оборудования.

Россия атакует энергетику Украины – главные новости

Аналитики Института изучения войны считают, что Россия пытается ослабить украинскую энергетическую систему, пока Украина не успела разработать и внедрить более эффективные средства защиты от российских атак. Именно поэтому она начала массированные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру в сентябре – раньше, чем в предыдущие годы.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что спрогнозировать продолжительность зимних отключений электроэнергии практически невозможно. По его словам, ситуация в значительной степени будет зависеть от того, насколько эффективно Силы обороны Украины смогут противостоять российским средствам поражения.

В то же время энергетический эксперт Юрий Корольчук обратил внимание на нехватку резервного оборудования. По его мнению, это может замедлить ремонт поврежденной энергетической инфраструктуры, из-за чего потребители дольше будут оставаться без электроэнергии.

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