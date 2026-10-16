Не Трампу диктовать, кому быть президентом Украины, - Лукашенко

Лукашенко подчеркнул, что Трампу не следует указывать, что делать Украине.

Глава Беларуси Александр Лукашенко внезапно возразил словам президента США Дональда Трампа о том, что Украине пора сменить президента. Его слова цитируют беларуские СМИ.

"Не Трампу диктовать, кто должен возглавлять Украину. Этот вопрос должен решать украинский народ", - сказал Лукашенко.

Однако глава Беларуси отметил, что согласен с мнением Трампа о том, что в Украине нужно провести выборы. Он добавил, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский обещал остаться на должности только один срок.

Видео дня

"Обещания нужно выполнять. На избирательные участки следует прийти. В этом Трамп прав: если дал слово, то обязан его выполнить. Однако только не нужно диктовать. Трампу не следует указывать, что делать Украине", - подчеркнул Лукашенко.

Трамп призвал сменить президента в Украине - что известно

Напомним, что 10 октября президент США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке "создать проблемы для мира". Он также выразил убеждение, что Украине нужен другой глава государства.

Позже Зеленский заявил, что что не собирается уходить в отставку, поскольку считает войну своей ответственностью. Он подчеркнул, что ни Трамп, ни миллиардер Илон Маск не могут выбирать президента Украины. Зеленский отметил, что это могут сделать только граждане Украины.

Кроме того, Зеленский в интервью Financial Times говорил о том, что спокойно относится к заявлениям из США о необходимости проведения выборов в Украине. Однако он считает, что не стоит публично настивать на проведении выборов в Украине, особенно сейчас.

Вас также могут заинтересовать новости: