Зеленский выступил с заявлением после встречи с Мадьяром

Лидеры Украины и Венгрии обсудили отношения, экономику и логистику между странами.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром и рассказал о результатах их беседы. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Брюсселе. Он сообщил, что с Мадьяром состоялась "очень хорошая встреча".

"Говорили о многом, да, – и об отношениях, и об экономике, и о логистике. Все это необходимо для наших государств", – подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины сказал, что не против посетить Будапешт.

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"Я думаю, что не так важно, кто к кому первым едет. Важно, что мы идем друг другу навстречу. Это важно, уверен, для соседей, народов и для наших отношений. Мы благодарны всем партнерам, которые открыли для нас два кластера [для продолжения переговоров о будущем вступлении в ЕС, – УНИАН]. Мы благодарны, что Венгрия также поддержала эти соответствующие шаги. Наши парламентарии и правительственные чиновники проделали работу над законами, которые просила венгерская сторона, и над другими реформами", – отметил Зеленский.

Глава государства считает, что это очень позитивные сигналы. Он добавил, что Украина движется к Евросоюзу, и это происходит в отношениях с Венгрией.

Что сказал Мадяр о встрече с Зеленским

В свою очередь, как сообщил Мадяр в социальной сети Facebook, он приветствовал политическую договоренность с Украиной, которая позволила "укрепить права венгерского меньшинства в Закарпатье".

Как первый шаг в восстановлении взаимного доверия мы отметили принятие Верховной Радой на основе договоренности закона об образовании для меньшинств, и что украинская сторона немедленно начала воплощать его, - написал Мадяр.

Он поблагодарил украинский парламент за одобрение резолюции, в которой признавалось, что против венгров Закарпатья между 1944 и 1946 годами совершались преступления путем принудительного труда и массовых депортаций.

"Я согласился с президентом Украины, что мы продолжим координацию между двумя странами на министерском уровне, и мы будем уделять особое внимание дальнейшему улучшению ситуации для меньшинств в наших странах", - добавил Мадяр.

Также, по его словам, они с Зеленским согласились, что интересам обеих стран отвечает, чтобы политические и экономические отношения развивались на новой основе.

"Я заверил украинского президента в своей полной солидарности с ним за бесчеловечную российскую агрессию против его страны, которая длится уже 5 лет", - подчеркнул Мадяр.

Венгерский премьер добавил, что Венгрия готова предоставить любую возможную дипломатическую помощь для начала режима прекращения огня и продолжительного мира как можно скорее.

Вступление Украины в ЕС: важные новости

Как сообщал УНИАН, по мнению Мадяра, Украине может потребоваться 15–20 лет, чтобы получить полноправное членство в Евросоюзе.

13 октября после снятия Венгрией блокировки в Евросоюзе открыли еще два переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС.

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