Не только Су-34М: Плетенчук рассказал, что ещё могло быть поражено на аэродроме 'Борисоглебск'

По словам военного, комплекс "Нептун" выполняет универсальные задачи.

Успешное поражение 6 бомбардировщиков Су-34М на российском военном аэродроме "Борисоглебск" вывело из строя сразу целую авиационную группу, ведь противник обычно использует одновременно три таких самолета. Об этом в эфире "Апострофа" рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, отвечая на вопрос о масштабности результатов операции, в том числе – для наземной инфраструктуры.

По его словам, наземные службы во время такого удара тоже могут подвергнуться поражению – это зависит от того, на каком расстоянии они находились от места стоянки. Есть информация, что в этом направлении также достигнуты определенные результаты, отметил пресс-секретарь.

"Это может включать и боеприпасы, и топливо, и, в принципе, другие виды оборудования и персонал, обслуживающий эти самолеты. Потому что за каждым самолетом, за каждым военным летчиком, в данном случае – летчиком-преступником – стоит целая группа людей, техников, обслуживающих эту машину убийства. Поэтому они являются такими же легитимными целями, как и непосредственно самолет", – сказал Плетенчук.

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Он отметил, что речь идет о целом авиационном звене – например, при заходе на побережье со стороны Черного моря россияне задействуют в среднем три самолета. То есть речь идет о серьезном результате операции.

Он также объяснил, какие возможности есть у России для защиты от "Нептунов". Это зависит, например, от уровня ситуационной осведомленности, от того, как быстро враг получает информацию перед тем, как применить соответствующее оружие и т. д.

"Такую операцию (как поражение аэродрома в РФ, – УНИАН) всегда трудно планировать. Потому что расстояние, которое должны преодолеть эти средства, – достаточно большое. И россияне как раз этим пользуются. Конечно, разведка здесь играет одну из ключевых ролей, а не только подразделения, применяющие оружие. Поэтому это всегда комплексная работа, и мы, конечно, при возможности будем наносить такие удары", – пояснил пресс-секретарь.

На самом деле, по его словам, применение "Нептунов" – это систематическая работа, которая уже ведется. Это не первые наши поражения, в частности этими ракетами. До этого наносились удары по заводу, который модернизировал самолеты ДРЛО (дальнего радиолокационного слежения), наносились удары по местам дислокации дронов оперативно-тактического уровня и т. д. То есть, добавил военный, речь идет о системной работе ВМС Украины, о чем враг знает.

"Комплекс выполняет универсальные задачи. Поэтому здесь как раз для россиян новостей нет", – подчеркнул Плетенчук.

Удар по аэродрому "Борисоглебск"

Как писал УНИАН, в ночь на 15 октября ВМС ВС Украины с помощью берегового ракетного комплекса "Нептун" нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск", расположенному в Воронежской области России. В результате удара были поражены шесть бомбардировщиков Су-34М. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об уничтожении четырех самолетов и поражении двух. Зеленский подчеркнул, что россияне использовали эти самолеты для террора против украинцев.

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