Иран нашел способ обойти блокаду США в Ормузском проливе, - Reuters

Отмечается, что Тегеран поставолял сжиженный газ и авиатопливо.

Иран с июля экспортировал сжиженный газ и авиационное топливо, несмотря на морскую блокаду со стороны США.

Как сообщили агентству Reuters четыре специалиста по морской безопасности, в последние недели Тегеран маскировал свои грузы среди перегрузок "с судна на судно", осуществляемых другими производителями из стран Персидского залива у берегов Омана. Хотя эти грузы составляют лишь небольшую часть прежнего объема энергетического экспорта страны, они являются редким свидетельством того, что нефтепродукты преодолевают американскую блокаду.

Анализ, проведенный американской правозащитной группой "Объединенные против ядерного Ирана" (UANI), показывает, что с середины июля из Оманского залива вышли по меньшей мере восемь газовозов. Кроме того, ещё один танкер с иранским авиационным топливом прибыл в сентябре в Мьянму, которая в 2023 году попала под санкции США.

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Как показал анализ Reuters, шесть из восьми газовозов и танкер с авиационным топливом находятся под санкциями США за перевозку иранской нефти и нефтехимической продукции.

"Мы наблюдали проход лишь нескольких танкеров, перевозивших иранский сжиженный газ, но подавляющее большинство танкеров с иранской продукцией было перенаправлено силами США", – заявила старший аналитик UANI Джемима Шелли.

По ее словам, некоторые иранские танкеры с газом перегружали грузы вблизи оманских прибрежных городов Шинас и Сохар, в то время как другие ожидали в Оманском заливе, прежде чем пройти американскую блокаду. Общий объем грузов газа оценивается в 4,1 млн баррелей, сообщила Шелли.

В свою очередь Командование Центрального военного округа США (Centcom) заявило, что морская блокада "непробиваема". При этом представитель вооружённых сил США сообщил Reuters, что проход судна не обязательно означает, что оно обошло блокаду. Каждое судно оценивается индивидуально, в том числе путём проверки его документов, и некоторым судам может быть разрешён проход по гуманитарным соображениям, добавил он.

По его словам, наличие судна в санкционных списках США – не единственный фактор, обусловливающий его подпадание под блокаду, добавив, что американские войска также внимательно отслеживают некоторые суда, не принимая в их отношении мер по оперативным соображениям.

Центральное командование США сообщило, что за три месяца действия последней блокады армия США вывели из строя четыре торговых судна и заставили развернуться 135 судов, которые следовали из Азии, и задержали несколько танкеров.

По данным Kpler, в сентябре экспорт иранской нефти сократился до 0 – это первый месяц без поставок с тех пор, как аналитическая компания начала отслеживать этого производителя в 2013 году.

Рынок нефти – последние новости

Кувейт увеличил экспорт сырой нефти примерно до 1 млн баррелей в сутки, в частности благодаря перевалке нефти с одного судна на другое за пределами Ормузского пролива. Государственная нефтяная компания Kuwait Petroleum Corp. для транспортировки нефти использует как собственный танкерный флот, так и зафрахтованные суда.

5 октября стало известно, что показатели экспорта нефти из стран Персидского залива в течение половины сентября превышали довоенные уровни.

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