Ограничения на работу Starlink в Украине до сих пор не сняты полностью, – Зеленский

Украине нужна связь от Starlink, в частности, для сбивания реактивных "Шахедов", подчеркнул президент.

США до сих пор не восстановили в полной мере работу спутниковой связи от Starlink в Украине. Однако постепенно ограничения по скорости терминалов снимаются. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-брифинга.

Президент также пояснил, что Украина использует связь от Starlink для противодействия реактивным "Шахедам". По словам президента, связь от этой системы используется на дронах-перехватчиках.

"Мы используем специальные перехватчики, которые движутся с большой скоростью с помощью Starlink. Starlink не отключали, а снизили скорость. И когда это сделали, мы не смогли сбить определенное количество "Шахедов". То есть мы не смогли использовать инструмент защиты населения. Это очень больно. "Шахеды" летели со скоростью 400 километров и более. А нам снизили до 70", – подчеркнул президент.

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В то же время президент сообщил, что Украина не работает над созданием аналога Starlink, а вместо этого пытается получить аналог от европейских партнеров:

"Мы работаем с некоторыми странами, в том числе с Францией, чтобы иметь дополнительные возможности".

Зеленский также прокомментировал вопрос о разведданных из США. По словам президента, Украина использует разведданные из десятков других стран. Однако именно из Вашингтона поступают данные, которые позволяют спасти жизни населения.

"Именно данные по баллистике – эту информацию мы получаем от США. Здесь много вызовов, связанных именно с баллистикой. Но мы работаем над всеми возможностями, чтобы Украина была максимально независимой", – заявил президент.

Что этому предшествовало

Ранее об ограничении скорости работы Starlink в Украине сообщил советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флеш) Бескрестнов. По его словам, тогда речь шла об ограничении скорости, с которой терминал может перемещаться в пространстве и продолжать работать.

Военный эксперт Павел Нарожный подчеркивал, что Украина зависит от Starlink сразу по нескольким направлениям. В частности, по его словам, это влияет на украинские удары мидлстрайками, использование беспилотных катеров и работу разведывательных дронов.

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