Их аккумулятора хватит на недели, а за счет своей простоты они меньше подвержены зависаниям и сбоям.

Несмотря на обилие современных смартфонов кнопочные телефоны до сих пор пользуются спросом у некоторых пользователей. Редакторы портала GizmoChina составили рейтинг кнопочных аппаратов 2024 года, идеально подходящих для "цифровой детоксикации" и повседневного использования.

В рейтинге всего шесть позиций, пять из которых достались различным моделям Nokia.

Лидером рейтинга стал Nokia 6310 (2024) с 2,8-дюймовым экраном и съемной батареей на 1450 мАч, что позволяет устройству работать в режиме ожидания до 27 дней, устраняя потребность в постоянной зарядке. Для развлечений есть легендарная игра "Змейка" и беспроводное FM-радио.

с 2,8-дюймовым экраном и съемной батареей на 1450 мАч, что позволяет устройству работать в режиме ожидания до 27 дней, устраняя потребность в постоянной зарядке. Для развлечений есть легендарная игра "Змейка" и беспроводное FM-радио. На втором месте – Nokia 5310 (2024) , дизайн которого отсылает к популярным когда-то Xpress Music. Этот телефон оборудован отдельными кнопками для управления музыкой и двумя динамиками спереди для четкого воспроизведения звука.

, дизайн которого отсылает к популярным когда-то Xpress Music. Этот телефон оборудован отдельными кнопками для управления музыкой и двумя динамиками спереди для четкого воспроизведения звука. Третье место занимает Nokia 230 (2024), который отличается прочным, стильным дизайном с алюминиевой задней крышкой. У аппарата есть 2,8-дюймовый QVGA-экран две сим-карты, а фронтальная и задняя камеры оснащены светодиодной вспышкой.

Замыкают рейтинг модели Nokia 110 4G (2024), Nokia 108 4G (2024) и JioPhone Prima 2. Отмечается, что все аппараты в списке стоят дешевле 70 долларов.

Видео дня

Ранее стало известно о конце эпохи Nokia. Финская компания HMD Global, которая владеет правами на торговую марку Nokia, сообщила, что сконцентрируется на развитии собственного бренда. Таким образом смартфонов и других гаджетов Nokia больше не будет.

При этом основная корпорация Nokia остается важным игроком на рынке сетевой инфраструктуры. УНИАН рассказывал, что Nokia совершила первый аудиозвонок с использованием пространственного 3D-звука. Это большой шаг вперед в области голосовых вызовов.

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