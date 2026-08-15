Украина будет дарить другим странам уничтоженную и трофейную технику россиян

Речь идет об обезвреженных образцах, которые уже не содержат взрывчатых веществ.

Кабинет Министров Украины поддержал создание механизма, который позволит передавать музеям иностранных государств отдельные образцы уничтоженной и трофейной российской военной техники. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Речь идет о технике, которую украинские военные захватили или получили в ходе отражения и сдерживания российской агрессии. Ее планируют передавать иностранным музеям бесплатно – для формирования музейных экспозиций и проведения выставок.

Решение правительства было принято по инициативе Министерства обороны и Министерства культуры Украины.

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"Передача уничтоженных образцов трофейной техники иностранным музеям будет способствовать международной документации последствий российской агрессии против Украины", – говорится в сообщении.

Первыми такие экспонаты должны получить музеи Литвы, Латвии, Эстонии, Дании и Нидерландов. В частности, речь идет о трофейных российских танках Т-72, которые будут использоваться для организации выставок.

Как отмечает Минобороны, переданные машины уже утратили боевые свойства и не содержат взрывоопасных элементов. Это позволяет демонстрировать их посетителям как материальные свидетельства войны и российского вторжения.

Ожидается, что такие экспозиции помогут иностранной аудитории лучше понять ход российско-украинской войны и борьбу Украины за независимость.

"Такие экспозиции за рубежом помогут доносить объективную информацию о ходе борьбы Украины за независимость и демонстрировать международному сообществу реальные свидетельства войны", – говорится в сообщении.

В Минобороны также связывают передачу техники с развитием культурной дипломатии. Проект должен способствовать углублению сотрудничества украинских государственных структур с зарубежными музейными учреждениями и поддерживать международное внимание к последствиям российской агрессии.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, часть Чонгарского железнодорожного моста, соединяющего оккупированный Крым с Херсонской областью, вероятно, обрушилась из-за систематических ударов Сил обороны Украины. Аналитики отмечают, что регулярные атаки по мостам в районе Чонгара и Армянска постепенно вывели их из строя, а попытки россиян восстановить конструкции каждый раз заканчивались неудачей.

Выход из строя железнодорожного моста существенно затрудняет логистику между Крымом и материковой Украиной, сокращая поставки для группировки "Днепр" и усиливая общую блокаду Южной оперативной зоны.

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