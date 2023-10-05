В то же время новая модель заметно лучше предшественника в лице Galaxy S21 FE.

Samsung официально представила смартфон Galaxy S23 FE – фанаты давно ждали его выхода. Как и ожидалось, устройство получило дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy, однако стоит при этом заметно дешевле, передает GizChina.

Как и в Galaxy S23, дизайн здесь угловатый, с алюминиевой рамкой и тремя объективами сзади. Правда, задняя панель не стеклянная, а своего рода "пластиковая": на ощупь и вид как стекло, а в действительности – пластик. По большему счету особой разницы нет, да и у решения есть свои плюсы.

Спереди находится 6,4-дюймовый AMOLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1450 нит и отверстием под 10-мегапиксельную селфи-камеру. За производительность в зависимости от региона продаж отвечает либо Snapdragon 8 Gen 1, либо фирменный Exynos 2200. Модификаций памяти две: на 8/128 и 8/256 Гбайт.

Фотовозможности в S23 FE немного похуже, чем в S23 – телеобъектив и селфи-камера потеряли в разрешении по 2 Мп. Впрочем, главный датчик основной камеры по-прежнему имеет разрешение 50 Мп. А вот автономность наоборот выросла – 4500 мАч против 3900 мАч в S23. Также поддерживается 25-ваттная зарядка.

Из прочих фишек: защита от пыли и влаги по стандарту IP68, стереодинамики, беспроводная зарядка и пятилетний курс обновлений. То есть он получит четыре обновления Android и еще год обновлений безопасности.

Galaxy S23 FE поступит в продажу в некоторых странах 10 октября. Стоимость в США – 599 долларов (~21 800 грн) за версию с 8+128 ГБ памяти. За обычный S23 на старте просили 799 долларов.

Презентация следующего поколения флагманских Samsung ожидается в январе 2024 года. Базовый S24 будет еще больше похож на последние iPhone, а модель Ultra получит 2 ТБ памяти, титановую рамку и лучшие камеры на рынке.

Также известно о планах производителя уже в следующем году выпустить сенсор камеры с рекордным разрешением 440 Мп. Ожидается, что первым такую камеру получит Galaxy S25 Ultra.

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