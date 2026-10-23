Сенатор Блюменталь начал расследование потери Украиной доступа к Starlink

Ограничение работы "Старлинк" привело к снижению способности украинцев защищаться от российских атак.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь начал расследование обстоятельств, при которых Украина лишилась критически важного доступа к системе спутниковой связи Пентагона Starshield.

"Поздно вечером 13 октября украинские силы утратили критически важный доступ к Starshield – военной версии сети Starlink компании SpaceX – после того, как для них были введены ограничения на скорость передачи данных", - написал Блюменталь в письме главе Пентагона Питу Хегсету.

"Этот инцидент поднимает неотложные вопросы о том, кто обладает техническими и юридическими полномочиями изменять параметры работы данных систем", - добавил сенатор.

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Как сообщает Reuters, Блюменталь является старшим представителем Демократической партии в Постоянном подкомитете Сената по расследованиям. Он намерен выяснить, было ли решение об изменении условий предоставления услуг принято по указанию Белого дома, Пентагона или самой SpaceX.

Издание отметило, что поскольку Сенат находится под контролем республиканцев, демократы не обладают правом принудительного вызова свидетелей или истребования документов. Блюменталь может лишь запрашивать информацию и разъяснения у должностных лиц как внутри, так и за пределами правительственных структур.

По его словам, произошедшее поставило под угрозу украинских военных и мирных жителей, а также вызвало опасения относительно того, "кто именно контролирует критически важные ресурсы, на приобретение которых правительство США потратило миллиарды долларов". Отмечается, что Пентагон является крупнейшим заказчиком системы Starshield – военной модификации сервиса Starlink.

Издание отметило, что Блюменталь сообщил Хегсету, что сенатский комитет намерен изучить характер взаимодействия правительства с компанией SpaceX и степень зависимости от ее технологий. Он установил крайние сроки: 5 ноября – для ответов на вопросы, содержащиеся в письме к Хегсету, и 12 ноября – для проведения брифинга представителями компании SpaceX, осведомленными об ограничениях, касающихся системы Starshield.

Помимо этого запроса, Блюменталь пытается расследовать ряд действий, связанных с администрацией президента США Дональда Трампа, в том числе заключение контрактов на строительство бального зала в Белом доме (ориентировочная стоимость – $400 млн) и деятельность криптовалютных фирм, аффилированных с Трампом.

Если по итогам промежуточных выборов 3 ноября демократы получат контроль над Сенатом, Блюменталь, вероятнее всего, возглавит комитет по расследованиям.

Ограничение работы Starlink для Украины

14 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что компания SpaceX Илона Маска ограничила работу сервиса Starlink, что привело к ослаблению системы противовоздушной обороны Украины.

Эта ситуация возникла на фоне давления со стороны администрации Трампа, которая призывает Украину перестать бить по российской энергетической инфраструктуре.

16 октября стало известно, что распоряжение об ограничении работы спутниковой системы Starshield, которую Украина использует для связи на передовой и управления беспилотниками, поступило из Белого дома.

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