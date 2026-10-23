Трамп просил Google переименовать Атлантический океан в свою честь, но ему отказали

Он напомнил о своем предыдущем указе, согласно которому Мексиканский залив был переименован в "Американский залив".

Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Google отклонила его просьбу переименовать Атлантический океан - в честь него самого или в честь Америки. Об этом пишет The Guardian.

Выступая в среду на митинге в Южной Каролине, он рассказал, что звонил генеральному директору Google Сундару Пичаи, чтобы узнать, может ли компания "реализовать" его предложение.

"Мне нравятся только два океана: Атлантический и Тихий. Я не собираюсь называть ни один другой океан в честь Трампа или Америки - только эти два. Мы всерьез рассматривали Атлантический океан, и я связался с Google Maps - они, кстати, отлично справились с озером… Хотя после истории с заливом они до сих пор не могут прийти в себя. Я сказал: "Сундар, я тут подумал насчет Атлантического океана"", - поделился Трамп.

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Трамп напомнил о своем предыдущем указе, согласно которому Мексиканский залив был переименован в "Американский залив" (Gulf of America), а также о попытке переименовать озеро Онтарио в "озеро Америка" (Lake America). Тогда он также подписал указ, обязывающий федеральные ведомства США использовать новое название.

По словам Трампа, Пичаи отверг это предложение. Американский лидер передал ответ главы Google так:

"Нет, нет, нет. В этот раз я этого делать не буду… Океаны - это другое, сэр. Они омывают… множество стран. Пожалуйста, не просите нас об этом".

"Так что, пожалуй, я откажусь. Стоит ли настаивать?" - спросил Трамп, добавив: "Думаю, пусть остается Атлантический океан".

Переименования географических объектов Трампом

До этого Google уже выполняла требования Трампа о переименовании географических объектов, что вызвало общественную критику, в том числе со стороны Мексики и Канады. На картах Google Maps для пользователей из США эти объекты теперь обозначены как "Американский залив" и "озеро Америка", а в результатах поиска новые названия отображаются рядом с оригинальными (в скобках). При этом пользователи в Мексике и Канаде по-прежнему видят исходные названия.

Также Трамп также предлагал переименовать Ормузский пролив в свою честь.

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