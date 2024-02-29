Премьера обеих новинок должна состояться летом.

Презентация новых смартфонов Samsung со складными дисплеями состоится не раньше лета, но уже сейчас можно оценить, как будут выглядеть Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Первые рендеры опубликовал известный инсайдер OnLeaks.

На рендерах видно, что в случае с Z Fold 6 производитель перешел к плоским граням корпуса по аналогии с серией Galaxy S24. Устройство получит дисплеи с диагональю 7,6 и 6,2 дюйма, но станет короче и шире: в разложенном виде его габариты 153,5 × 132,5 × 6,1 мм против 154,9 × 129,9 × 6,1 мм у Fold5.

Начинка, как ожидается, обновится. Аппаратной базой выступит Snapdragon 8 Gen 3 с 12 или 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти. Инсайдеры также раскрыли, что основной блок камер будет состоять из трех модулей по 50, 12 и 10 Мп, также будут две фронталки на 10 и 4 Мп.

Видео дня

Если Galaxy Z Fold 6 в плане дизайна обновится довольно заметно, то Flip 6 будет примерно таким же. Единственное что, толщина в разложенном виде увеличится с 6,9 до 7,4 мм. Это подтверждает слухи об увеличенной батарее. Ожидается 4000 мАч вместо 3700 мАч в прошлой модели.

Складные смартфоны выпускают уже не первый год, однако их все еще нельзя назвать по-настоящему массовыми устройствами. Одним из главных недостатков, который мешает развитию их популярности называют высокую цену. Топовые модели Samsung со складным дисплеями стоят в районе 1500 долларов.

Меж тем в ближайшие годы на рынке ожидается появление смартфонов в новых форм-факторах. Среди них – "телефоны-браслеты", которые можно носить на запястье как часы. Концепты таких устройств показала Samsung и Motorola.

В свою очередь Apple разрабатывает гибкий iPhone с "самовосстанавливающимся" экраном, который сможет заращивать царапины и вмятины. Чтобы достичь такого эффекта, материал будет скорее пластичным и мягким, нежели твердым, как современное стекло.

Вас также могут заинтересовать новости: