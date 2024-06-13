Несмотря на то, что FE является бюджетной моделью, она предлагает схожий функционал с флагманскими часами.

Samsung не стала дожидаться летней презентации и представила смарт-часы Galaxy Watch FE прямо сегодня. Это новая бюджетная модель южнокорейского бренда, которая будет конкурировать с серией Apple Watch SE, сообщает The Verge.

Новинка выйдет только в одном размере – 40 мм с круглым OLED-дисплеем на 1,2 дюйма и разрешением 396×396 пикселей. Несмотря на то, что Watch FE является бюджетной моделью, корпус имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и стекло Sapphire Crystal, так что повредить часы будет крайне сложно.

Также у Galaxy Watch FE при себе аккумулятор 247 мАч, процессор Exynos W920, 1,5 ГБайт оперативной памяти и 16 ГБ хранилища. Как и флагманские модели, часы FE оснащены ЭКГ, Sp02, GPS, мониторингом сна и стресса, спортивными режимами и прочими фишками. Кроме того, бюджетные часы даже умеет анализировать состав тела – вся статистика отсылается сразу в специальное приложение.

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Серия Galaxy Watch раньше была относительно доступной по сравнению с конкурентами, но за последние годы Samsung заметно подняла стартовую цену своих часов. Новые Galaxy Watch FE оценили в 199 долларов – это на 100 долларов дешевле, чем актуальные Galaxy Watch 6. Позже в продаже появится версия со встроенным модемом LTE за 249 долларов.

Galaxy Watch FE будут самыми доступные часами в новой линейке Galaxy Watch. Остальные модели представят в июле на презентации Unpacked. По слухам, они станут первым часами Samsung с новейшим 3-нм чипом, который должен улучшить производительность и увеличить автономность.

Также на летней презентации Samsung покажут новое поколение складных смартфонов и Galaxy Ring – дебютное смарт-кольцо производителя, которое оснастят рядом технологий мониторинга здоровья.

Ранее эксперты выбрали лучшие умные часы и фитнес-браслеты в 2024 году. Среди них есть как бюджетные девайсы, так и премиальные устройства.

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