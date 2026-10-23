Археологи нашли деревянную конструкцию возрастом 476 000 лет: никто не знает, кто её построил

Останков самих строителей на месте находки обнаружить не удалось.

Почти полмиллиона лет назад - еще до появления древнейших известных ископаемых останков нашего вида - кто-то на берегу реки в Замбии, где Африка рискует расколоться на две части вдоль нового разлома, взял каменное орудие, сделал зарубку на бревне и вставил в нее другое бревно. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Интересно, что эти два бревна лежат там до сих пор, прочно скрепленные друг с другом. Согласно датировке окружающих их отложений, их возраст составляет не менее 476 000 лет, что делает их древнейшей из известных деревянных конструкций. Останков самих строителей на месте находки обнаружить не удалось.

Бревна находились в заболоченном песчаном грунте на реке Каламбо, выше по течению от водопада Каламбо - 235-метрового водопада, расположенного на границе Замбии и Танзании. В 2019 году группа исследователей под руководством Ларри Бархэма из Ливерпульского университета обнаружила эти объекты, а позже описала находку в журнале Nature.

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Верхнее бревно - фрагмент дерева рода Combretum длиной около 1,4 метра, с заостренными концами. Оно лежит на более крупном стволе под углом 75 градусов. В месте их соприкосновения на верхнем бревне имеется U-образная выемка длиной 13,2 см и шириной 11,4 см, вырубленная поперек волокон древесины.

Отмечается, что при увеличении в выемке видны следы рубки и выскабливания, оставленные каменными орудиями. По мнению исследователей, это было сделано намеренно: с помощью выскабливания и обработки теслом бревна были подогнаны друг к другу, образуя единую конструкцию. Нижний ствол также был соответствующим образом обработан.

"Такое расположение не дает верхнему бревну смещаться в стороны, обеспечивая устойчивость всей конструкции... Это открытие переворачивает наши представления. Я и представить не мог, что предки Homo sapiens были способны планировать нечто подобное", - сказал Бархэм.

Датировка песка вокруг древесины

Важно, что радиоуглеродный анализ здесь применить невозможно: возраст всех образцов древесины превышает 50 000 лет - предел возможностей этого метода. Поэтому исследователи определили возраст песка, применив метод люминесцентного датирования, который позволяет установить, когда минеральные зерна в последний раз подвергались воздействию солнечного света.

Соавтор исследования Джефф Даллер из Университета Аберистуита вместе с коллегами проанализировал 16 образцов песка. Для самых глубоких слоев, в которых были найдены бревна, средний возраст составил 476 000 лет (с погрешностью около 23 000 лет). Эта оценка является консервативной: если внести поправку на известную потерю сигнала в зернах полевого шпата, возраст увеличится примерно до 554 000 лет.

Как сообщил Бархэм, до этого открытия самой древней известной деревянной конструкцией считалась постройка возрастом около 9000 лет. А самым древним деревянным артефактом в целом остается фрагмент отполированной доски, найденный в Израиле (на стоянке Гешер-Бенот-Яаков) - его возраст превышает 780 000 лет.

Клин, палка-копалка и обработанное бревно

Интересно, что на том же участке берега реки были обнаружены еще четыре деревянных предмета, подвергшихся обработке, в том числе клин и палка-копалка. Один из них представлял собой фрагмент ствола дерева со ступенчатыми следами рубки на обоих концах. В ходе экспериментов исследователям удалось воспроизвести эти следы, рубя свежую древесину вяза с помощью кварцитового рубила, закрепленного в деревянной рукоятке.

Древесина редко сохраняется так долго. В данном случае постоянно высокий уровень грунтовых вод поддерживал бревна в насыщенном влагой состоянии, изолируя их от доступа кислорода. Еще в 1950-х и 1960-х годах исследователи находили здесь деревянные фрагменты - в том числе бревно длиной 165 сантиметров с похожим желобом, - однако тогда не удалось ни доказать, что они были обработаны вручную, ни точно определить их возраст. Археолог из Редингского университета Аннемике Милкс, не принимавшая участия в данном исследовании, отметила:

"Это важное окно, позволяющее заглянуть в то, на что были способны люди того времени".

Платформа над затопляемой поймой

Согласно выводам исследователей, находки относятся к периоду, когда бассейн реки Каламбо был покрыт лесом - примерно от 470 000 до 274 000 лет назад. На периодически затопляемом речном берегу жизнь была бы значительно проще при наличии приподнятой платформы - будь то настил или основание для жилищ.

Важно, что эта конструкция также указывает на важную техническую концепцию: объединение двух или более элементов в единое целое. Авторы исследования рассматривают это как предшественника технологии насаживания - практики крепления каменных орудий на рукоятки. Бархэм пояснил:

"Находки у водопада Каламбо свидетельствуют о том, что эти гоминины, подобно Homo sapiens, были способны преобразовывать окружающую среду, создавая искусственные сооружения".

Личность строителей остается загадкой

Поскольку на месте раскопок не было обнаружено человеческих останков, вопрос о том, кто именно возвел эту конструкцию, остается открытым. Бархэм предполагает, что это могли быть представители вида Homo heidelbergensis (гейдельбергский человек) - наши древние родственники, жившие примерно 700 000-200 000 лет назад,

Их окаменелости уже находили в других частях Замбии. Ученый также упомянул в качестве возможных авторов Homo erectus (человека прямоходящего).

"Нам свойственно думать, что всё сложное и изобретательное - дело рук исключительно нашего вида, но это довольно самонадеянно", - добавил он.

В настоящее время бревна проходят консервацию в Йоркском археологическом фонде (Великобритания). Впоследствии их вернут в Замбию, где они будут храниться в Музее Ливингстона.

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