Samsung ориентируется на конец 2024 года, но если с запуском будут проблемы выход перенесут на первый квартал 2025.

Galaxy S24 FE – один из самых ожидаемых смартфонов от Samsung. Это более доступная версия флагманской серии Galaxy S24, созданная на основе отзывов фанатов. Несколько инсайдеров уже сообщили дату релиза – и сливы немного противоречат друг другу.

Согласно свежей информации от GalaxyClub NL, ждать релиз Galaxy S24 FE стоит не раньше ноября-декабря 2024 года. А если с запуском будут проблемы выход перенесут на первый квартал 2025. Напомним, ранние утечки предполагали релиз уже этим летом.

В целом смартфон получит такой же дизайн, что и Galaxy S24, но, ожидается, что он будет больше, чем S23 FE. Дисплей увеличится с 6,4 до 6,7 дюйма. На ряде рынков – например, в США – телефон выйдет с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а фирменный чипсет Exynos 240 традиционно будут иметь аппараты для европейского и индийского рынков.

Видео дня

Также смартфону пророчат 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 256 ГБ постоянной памяти и батарею 4500 мАч. А одним из главных преимуществ перед другими Android-устройсвами в своем классе станет 7 лет основных обновлений и патчей безопасности по аналогии с флагманской линейкой.

Пока что актуальной моделью в этой серии является выпущенный в октябре 2023 года Samsung Galaxy S23 FE. В плане дизайна он копия Galaxy S23, но "начинка" чуть проще, а продают аппарат дешевле. Согласно статистике, это был одним из самых продаваемых смартфонов в 2023 году в диапазоне $600-800.

Ранее в этом месяце Samsung выпустила смартфон-"середняк" Galaxy M55, который в чем-то даже лучше Galaxy S24. Аппарат поддерживает быструю проводную зарядку 45 Вт и имеет селфи-камеру с рекордным для бренда разрешением 50 Мп.

На 2024 год у Samsung запланировано еще много новинок. Этим летом выйдет новое поколение складных смартфонов и смарт-часов, а осенью ожидается релиз Galaxy Ring – дебютного умного кольца. Также есть информация, что Samsung подготовила выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.

Вас также могут заинтересовать новости: