Этот носимый девайс будет представлять пользователям ценную информацию и рекомендации по улучшению их здоровья и благополучия.

Компания Samsung случайно поделилась некоторыми нюансами и раскрыла сроки, когда стоит ждать выхода их дебютного "умного" кольца на рынок. Об этом стало известно журналистам издания Gizmochina.

Ранее в этом месяце корейская корпорация подала в суд на производителя умных колец Oura, чтобы урегулировать ряд вопросов. В документах, помимо всего прочего, указано, что Samsung начнет производство Galaxy Ring в середине июля, а в продажу оно поступит в августе.

Эта информация сочетается с ранними слухами о том, что Samsung представит Galaxy Ring вместе с новым поколением складных смартфонов на предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked, которое пройдет 10 июля. Компания имеет опыт анонса складных устройств в июле и выпуска их в начале августа. Таким образом, иск, по сути, подтверждает слухи о том, что компания начнет продажи умного кольца в ближайшие месяцы.

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В документе также раскрываются некоторые ключевые функции Samsung Galaxy Ring по отслеживанию состояния здоровья. Среди них:

"[...] Galaxy Ring отслеживает частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, уровень кислорода в крови, подвижность и сон, предоставляя пользователям ценную информацию и предлагая рекомендации по улучшению их здоровья и благополучия.

Ранее Samsung официально не подтверждала, что именно будет делать Ring, так что это большой анонс. Сообщается, что общая система отслеживания состояния здоровья также будет предлагать "оценку энергии" на основе записанных данных.

Что касается цены, то, по слухам, Galaxy Ring, оценят в 300 долларов. Для сравнения, за эти деньги сейчас можно купить смарт-часы Apple Watch 8 или грядущие Galaxy Watch 7. При этом известно, что некоторые фитнес-функции Galaxy Ring будут доступны по подписке, которая будет стоить не больше 10 долларов в месяц.

СМИ предсказывают, что этот носимый девайс наберет популярность как менее навязчивая и более автономная альтернатива смарт-часам. Свое умное кольцо скоро должна представит и Apple: компания всерьез обеспокоена выходом Galaxy Ring и ускоряет процессы по выпуску Apple Ring.

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