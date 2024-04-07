Судя по всему, в ближайшие несколько лет подобные девайсы станут массовым товаров.

Компания Samsung подготовила выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем. Слухи о выпуске бюджетных "раскладушек" ходят уже давно, но теперь появилось подтверждение от надежных китайских инсайдеров.

В их числе будут две модели Galaxy Z Fold FE и Galaxy Z Flip FE. Их премьера состоится до конца года. Скорее всего, осенью, поскольку на это лето у Samsung намечена презентация основных новых продуктов.

Вот что известно о бюджетных складных Samsung:

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Оба смартфона получат мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 (на некоторых рынках, возможно, Exynos).

Объем оперативной памяти Galaxy Z Fold FE составит 12/16 ГБ, у Galaxy Z Flip FE будет версия на 8 и 12 ГБ. Оба устройства получат накопитель на 256 ГБ и 512 ГБ.

Помимо этого, известны размеры: 155,1 x 67,1 x 15,8 мм у Galaxy Z Fold FE и 165,2 x 71,9 x 6,9 мм у Galaxy Z Flip FE.

По данным источника, цена Fold FE может составить около $800. Это позволит складным телефонам приблизиться к массовому потребителю. Для сравнения, базовый Galaxy Z Fold 5 оценили $1800, а за Galaxy Z Flip 5 на старте продаж просили $1000.

Других подробностей о бюджетных складных Samsung нет. Сам производитель о выпуске таких моделей официально не объявлял, но аналитики говорят, что пользователи теряют интерес к складным смартфонам. И главным фактором, который мешает развитию их популярности, называют высокую цену. Поэтому появление доступных моделей вполне ожидаемо.

Тем более, что на рынке уже начали появляться складные смартфоны за $400-500. Сразу несколько брендов представили "раскладушки" в формате Samsung Z Flip5 с упрощенным железом, но главным фишками такого форм-фактора.

Анонс нового поколения складных смартфонов Samsung запланирован на лето. Инсайдеры уже делились рендерами и подробностями Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Также на летнем мероприятии представят "народный" Galaxy S24 FE.

А осенью ожидается выпуск Galaxy Ring – умного кольца от Samsung, которое измеряет "жизненную силу" своего владельца. СМИ предсказывают, что это будет хит и убийца смарт-часов и фитнес-браслетов.

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