Океан теряет свои 'тропические леса': ученые сделали мрачный прогноз

По оценкам ученых, 96% мелководных рифовых экосистем уже находятся под критически высокой угрозой.

Почти все коралловые рифовые экосистемы мира рискуют разрушиться в течение следующих 50 лет. Главными причинами являются потепление океанов и морские тепловые волны – об этом говорится в глобальной оценке, о которой пишет The Independent.

Исследование Международного союза охраны природы (МСОП) было представлено в ходе конференции ООН по вопросам биоразнообразия в Албании.

Как сообщается, согласно оценке ученых, 96% мелководных рифовых экосистем уже находятся под критически высокой угрозой и могут исчезнуть к 2075 году.

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Большинство самых известных рифовых систем планеты, в частности Большой Барьерный риф в Австралии, Коралловый треугольник в западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии, Мезоамериканская барьерная рифовая система и коралловые рифы Красного моря, оказались в категории тех, кто находится под критической угрозой. Это самый высокий уровень опасности.

"Угроза разрушения коралловых рифов растёт. Однако это должно стать сигналом к немедленным действиям, а не поводом для отчаяния", – заявил Мишал Гудка, научный руководитель первой глобальной оценки состояния коралловых рифовых экосистем.

По его словам, коралловые рифы продемонстрировали удивительную способность восстанавливаться после разрушительных эпизодов обесцвечивания.

"В будущем могут сохраниться отдельные участки рифов с кораллами, устойчивыми к неблагоприятным условиям. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы дать им шанс на выживание", – подчеркнул он.

Новая оценка стала очередным тревожным сигналом для коралловых рифов, которые имеют решающее значение для рыболовства и туризма, а также защищают побережье от эрозии и штормов. Их нередко называют "тропическими лесами моря" из-за чрезвычайно богатого биоразнообразия. Рифы обеспечивают среду обитания для четверти морских видов, а также поддерживают жизнь прибрежных сообществ и работу местного бизнеса.

Когда рифовая экосистема разрушается, твёрдые кораллы исчезают, а их место занимают водоросли, обломки и губки. В результате риф больше не может поддерживать разнообразную экосистему, в которой обитают как крошечные беспозвоночные, так и рифовые рыбы, в частности груперы.

"Коралловые рифы – один из самых ярких индикаторов состояния здоровья океана", – заявила генеральный директор МСОП Гретель Агилар.

Оценка охватила 127 тропических и субтропических экологических регионов, а общая площадь исследованных коралловых рифов в мире составила 188 362 квадратных километра, говорится в статье.

Изменение климата исследователи назвали "наиболее значимым фактором, вызывающим сокращение коралловых рифов во всем мире".

Кроме того, отмечается, что в журнале Nature опубликовано ещё одно исследование МСОП, согласно которому почти 44% видов кораллов, образующих рифы, подвергаются повышенному риску исчезновения из-за изменения климата. Год назад исследование показало, что масштабное обесцвечивание кораллов охватило 84% рифов Мирового океана. Это был самый интенсивный подобный случай за всю историю наблюдений.

"2024 год стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений на планете, и значительная часть избыточного тепла поглощается океанами. Среднегодовая температура поверхности океанических вод за пределами полярных регионов достигла рекордных 20,87 градуса Цельсия", – отмечают авторы статьи.

Помимо сокращения глобальных выбросов парниковых газов, специалисты подчеркивают необходимость снижать загрязнение, бороться с чрезмерным выловом рыбы и ограничивать застройку побережья. Такие меры могут повысить шансы рифов на выживание.

"Мы знаем, что нужно делать: существенно сокращать выбросы, усиливать защиту и восстановление природных экосистем, а также обеспечивать стабильное финансирование устойчивых прибрежных экосистем и сообществ, которые от них зависят", – подытожила Агилар.

Подробнее о рифовых системах

Напомним, австралийскому Большому Барьерному рифу уже много лет предсказывают вымирание. В то же время президент аналитического центра Copenhagen Consensus Center Бьорн Ломборг утверждает, что последние измерения не согласуются с такими прогнозами.

В частности, австралийские морские исследователи недавно обнародовали ежегодный отчет о состоянии рифа. Согласно ему, на большей части рифа количество кораллов не уменьшилось, они либо сохраняются, либо прибавляются. За 40 лет регулярных измерений лучшими оказались именно последние пять.

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