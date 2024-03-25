Ограничения позволят усилить безопасность системы, говорят в Google. Впрочем, запрет можно будет обойти.

На днях Google выпустила вторую бета-версию операционной системы Android 15. Одной из ее особенностей является ограничение на установку устаревших приложений, сообщает портал Android Police.

Специалисты заметили, что новая операционная система запрещает установку приложений с версией SDK ниже 24, что соответствует Android 7.0 Nougat. Это означает, что на смартфон с Android 15 нельзя поставить программы, которые написаны для Android 6.0 Marshmallow (SDK 23) и более старых версий ОС.

Отмечается, что ограничение действует, в том числе для ручной установки APK-файла. Тем не менее обойти его все же можно, если использовать специальную ADB-команду. Такая возможность подойдет для разработчиков-энтузиастов, но может навредить обычным пользователям, пишут Android Police.

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Таким образом в Google продолжают политику ограничения работы приложений, которые не соответствуют актуальным требованиям. В частности, на Android 14 уже нельзя установить ПО, которое было написано под Android 5.1 и старее. А с августа 2023 года магазин Google Play также перестал принимать к публикации приложения с SDK ниже версии 33 (Android 13).

Корпорация объясняет это тем, что устаревшие программы лишены современных мер безопасности, чем могут пользоваться злоумышленники.

Публичная версия Android 15 выйдет этой осенью, но бета-версию уже можно установить на Pixel 6/6 Pro и более новые модели устройств Google.

Google добавит в новую версию ОС Android функцию архивации приложений, поддержку обмена сообщения через спутники и эксклюзивную фишку Apple – возможность поделиться аудиопотоком с друзьями. А регулировка яркости дисплея теперь будет сопровождаться тактильной отдачей.

Изменения грядут и для владельцев iPhone. Ранее инсайдеры сообщали, что iOS 18 принесет самое крупное обновление в истории Apple. А пользователям наконец разрешат настраивать рабочий стол как им угодно. Например, можно будет свободно менять расположение значков.

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