Текущая сборка предназначена для разработчиков, а ближе к осени она станет доступна обычным пользователям.

Google официально выпустила новую версию Android. Текущая сборка предназначена для разработчиков, а ближе к осени она станет доступна обычным пользователям.

Как передает The Verge, в Android 15 реализован ряд новшеств, которые должны повысить производительность и снизить энергопотребление. Отдельно журналисты выделили две полезные функции, которых нет в "конкурирующем лагере" iOS.

В новом Android регулировка яркости дисплея будет сопровождаться тактильной отдачей. Такой функцией обзаведется ползунок яркости, расположенный в панели быстрых настроек. Виброотдача при перемещении ползунка будет напоминать движение физического тумблера с фиксаторами положения.

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Еще в Android 15 добавили "Снижение громкости уведомлений" – если с одного приложения приходит по десятку оповещений подряд, система будет постепенно снижать их громкость. Можно отключить функцию совсем или активировать ее для всех приложений или только от разговоров.

Бета-версия Android 15 уже доступна на смартфонах Google, начиная с Pixel 6. Сейчас система не отличается стабильностью: с основным смартфоном лучше не экспериментировать. Финальная версия выйдет в конце лета или начале осени 2024 года.

Ранее УНИАН рассказывал о скрытых настройках Android, которые нужно включить прямо сейчас. Многие возможности вашего смартфона существенно улучшают пользовательский опыт, однако остаются "в тени". Например, ограничение работы Wi-Fi.

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