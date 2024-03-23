В свежей бета-версии Android 15 для разработчиков нашли функцию "расшаривания" аудио на несколько наушников.

В грядущей ОС Android 15 обнаружили эксклюзивную фишку экосистемы Apple – возможность поделиться аудиопотоком с друзьями. Работает она так: пользователи разных моделей AirPods могут подключиться к одному iPhone и слушать музыку или видео в собственных наушниках. Теперь Google решила подхватить эту идею и внедрить ее Android.

Как передает портал Android Police, в свежей бета-версии Android 15 для разработчиков в настройках подключенных устройств появилось новое меню "Общий доступ к аудио". Оно сопровождается пояснением:

"Эта функция позволит другим слушать ваши медиафайлы вместе с вами, используя свои совместимые наушники без необходимости предварительного подключения наушников к вашему телефону.

Таким образом, с выходом Android 15 пользователи смогут транслировать звук одновременно на несколько наушников и динамиков с поддержкой Bluetooth. А поскольку у Apple такая функция строго ограничена "яблочной" экосистемой, ее реализация в Android будет гораздо более универсальной и удобной.

Также в свежей бета-версии Android 15 Google добавила функцию архивации приложений, поддержку обмена сообщения через спутники и несколько других новых функций. Операционную систему можно установить на Pixel 6/6 Pro и более новые модели устройств Google. Полноценная версия выйдет в конце лета или начале осени 2024 года.

Ранее УНИАН рассказывал о скрытых настройках Android, которые нужно включить прямо сейчас. Многие возможности вашего смартфона существенно улучшают пользовательский опыт, однако остаются "в тени". Например, ограничение работы Wi-Fi.

Вас также могут заинтересовать новости: